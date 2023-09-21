Известный украинский журналист Виталий Портников четко высказался об актуальном:

Я не сторонник польских правых, считаю результаты их правления катастрофическими для Польши, а последние решения относительно Украины — чистым популизмом. Но это не меняет моих теплых чувств к Польше и полякам. И это не мешало и не мешает мне поддерживать Качиньского, Дуду или Моравецкого, когда они принимают государственные решения в настоящих интересах Польши и помогают Украине.

Я был в ужасе от "брексита" и политических авантюристов, которые ввели Великобританию в заблуждение. Мне кажется несправедливым, что фиаско потерпел только Борис Джонсон и я с нетерпением жду окончательного краха всех политиков, поставивших на "брексит". Это не изменило моего увлечения Великобританией. И я искренне приветствовал позицию Джонсона и британского правительства по поддержке Украины и противостоянию России.

Я вне себя от того, во что превратился Нетаньяху и какое правительство он сформировал. Но это не может изменить мои сыновние чувства к еврейскому государству. И я всегда буду поддерживать все усилия правительства по обеспечению безопасности и существованию Израиля. А отношение израильских чиновников к войне России с Украиной я и дальше буду критиковать.

Я не голосовал за Владимира Зеленского и его удивительную партию и предупреждал украинцев о последствиях выбора. Но это не делает меня меньшим патриотом Украины и не мешает поддерживать руководство страны, защищая национальные интересы и называя вещи своими именами.

Я так поступал всегда и буду делать всегда. Это называется здравый смысл.