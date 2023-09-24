Общественный деятель, публицист, правозащитник и волонтер о разгоне волны грязи против украинских деятелей

С назначением Рустема Умерова у общества возродилась надежда, что реформы в структуре Минобороны возможны, и министерство будет работать прозрачно и эффективно для обеспечения потребностей ВСУ. Умеров – человек с хорошей репутацией, при чем в разных сферах и средах. И это при том, что до назначения в МО он руководил Фондом Госимущества, после работы в котором некоторые из его предшественников прыгали из окна, некоторые – оказывались в Испании. Умеров же, пробыл без скандалов, пошел достойно, на повышение, оставив после себя, как говорится, действенную, прозрачно работающую структуру. Что более важно для нас – это человек, пользующийся авторитетом у наших зарубежных партнеров – как западных, так и Ближнего Востока.

Первые шаги министра удивили всех, ведь он показал, что всерьез настроен на чистку этих авгиевых конюшен. Начал с увольнения ВСЕХ!! заместителей Резникова, в том числе Дениса Шарапова, вызвав определенный шок – не только в самом министерстве, но и у отдельных чиновников из высших кругов. И это мощный маркер, показывающий настроение Умерова и наглядно демонстрирующий, что он пришел явно не на "схемы Резникова". Ведь хорошо известна ситуация, когда министр работает только витриной, свадебным генералом, а правят балл заместители, которых ему назначают другие люди.

Умеров, похоже, настроен формировать свою команду из известных военным и обществу людей. И это намерение министра, как я сегодня еще раз убедился, вызывает настоящую истерику у тендерной мафии, годами гревшейся на подрядах МОУ. Причины истерики на поверхности – похоже, с новой командой решить не удастся.

В пятницу на сайтах-сливных бачках и таких же телеграмм-каналах произошел разгон очередной волны грязи против члена Общественного антикоррупционного совета МОУ Даны Яровой с требованием не назначать ее заместителем министра. Цена вопроса сверхвысокая, ведь волну разгоняли ни много ни мало российский пропагнадон Соловьев и находящийся под санкциями США Дубинский украинский нардеп дружок резидента ФСБ Андрея Деркача.

С Данной у мафии особые счета. Она, одна из тех лиц, которые, что называется, зубами выгрызали переход МОУ от закрытой системы прямых договоров на поставку питания – к открытым торгам Прозорро. Благодаря чему только на контрактах на поставку питания было сэкономлено более 4,6 млрд грн. Благодаря переходу на открытые торги стали невозможными печально известные яйца по 17 гривен.

Напомню, что введение конкурентных торгов столкнулось с яростным сопротивлением коррупционеров, даже сумевших пролоббировать письмо Резникова в Кабмин о возвращении, а затем, когда под давлением общественности он был отозван, устроили беспрецедентную судебную атаку, пытаясь отменить результаты торгов и параллельно публикуя грязь и Яровую на помойных ресурсах.

У каждой проблемы есть, как известно, фамилия/имя/отчество. И в этом случае тоже бинома Ньютону нет. Компания Трейд Гранит Инвест, подавшая наибольшее количество исков по отмене торгов, связана с бывшей группой Трейд Коммодити бизнесмена Андрея Адамовского и экс-чиновника правительства Януковича Владислава Якубовского, данным СМИ, тесно связанного с бизнес-империей Юрия Иванющенко. Еще один член группы – Александр Грановский в бегах от НАБУ в Вене. Судебный троллинг конкурентов – один из характерных приемов группы, который в прошлые времена приводил к параличу государственных поставок и получению группой монопольных условий в работе с государственными предприятиями. Однако этим летом Адамовский-Якубовский проиграли – и система поставок питания военным наконец-то заработала прозрачно.

Впрочем, группа компаний остается в контрактах МОУ. В частности, недавно тот же Трейд гранит инвест получил контракт на поставку продовольствия на 666 млн, другие компании поставляют топливо и топливо смазочные материалы МОУ и имеют большие планы по продвижению на рынке авиационного топлива. И наличие таких людей в контрактах МОУ вызывает беспокойство, ведь кейсы из прошлого свидетельствуют о том, что здесь речь может идти не только об экономических угрозах, но и об угрозах безопасности. Ведь именно компании Адамовского-Якубовского были партнерами задержанного СБУ предателя Украины Александра Пономарева и поставляли МОУ моторные масла его завода, от которых останавливались двигатели украинских танков.

Группа Адамовского-Якубовского очень комфортно себя чувствовала при министре Резникове, и, похоже, очень обеспокоена приходом Умерова. И, судя по сегодняшней "кампании", настоящий ужас у бывших "комодов" вызывает возможное назначение реального представителя общества – известной волонтерки, которая уже продемонстрировала, насколько настойчиво и принципиально она может действовать в Общественном антикоррупционном совете.

Единственное, что непонятно – где Шарий и Рабинович? Где телеграмм-канал Резидент из сетки каналов, признанной СБУ подконтрольной российскому ГРУ? Все прошедшие кампании против Яровой вели именно эти пророссийские ресурсы. Все деньги на Соловьева с Дубинским потратили или дружкам Юры Енакиевского кто-то посоветовал поработать с новыми "Ломами", чтобы не палить контору?

Ну, так не старайтесь, ребята. Вы давно уже сожжены.