Политический обозреватель и блогер Михаил Шнайдер обратил внимание на критическую ситуацию с компанией "Укрнафта" и объяснил, как причастны к этому вопросу министры Чернышев и Умеров

Знал ли господин Чернышев, меняя министерское кресло на должность главы НАК "Нафтогаз Украины", что теперь он будет выполнять прихоти подчиненных руководителей группы "Нафтогаз"?

Знал ли господин Умеров, покидая должность Председателя Фонда госимущества, что кресло Министра Обороны не окажет влияния на переданную в ведение государства Укрнефть, а лишь обременит ответственностью за чужие действия предшественника — любителя дорогих костюмов и директора Укрнефти?

Наверное, перед назначениями эти лица слышали, что вся полнота власти теперь в их руках, пора навести порядок. Однако, недавние инсайдерские известия из НАК доказывают, что ни НАК, ни Министерство Обороны, не управляют процессами, которые уже год происходят в Укрнафте.

А процессы свидетельствуют, что аппетит у протеже Шурмы растет во время войны как на дрожжах. Определив Укрнафту рождественской индейкой, которую нафаршируют под завязку экспроприированными предприятиями и подадут к победному рождественскому столу 2024, никому не интересно, соблюдены ли какие-либо процедуры, прямо предусмотренные законодательством Украины при "освоении" новых активов.

И это неудивительно, Наблюдательный совет Укрнафты, вопреки законодательству, не имеющий ни независимых директоров, ни аудиторского комитета, который должен одобрять соглашения с заинтересованностью в четком определенном законом порядке, не работает. Хотя, послушав Корецкого о миллиардных договорах с Минобороны и единственной "бензоколонкой" страны под его же руководством — Укртатнафтой, Наблюдательный совет обязан был бы рассматривать и давать согласие на заключение таких договоров после заключения независимых аудиторов.

Ни выводов аудиторов, ни решений Наблюдательного совета Укрнафты за год НАК и Минобороны не увидели, и сами не смогли провести хотя бы одно заседание Общего собрания из двух акционеров. По-видимому, не было указания Корецкого.

Итак, Общее собрание Укрнафты, которое созвано на годовщину национализации Укрнафты, должно решить все вопросы, а подписаться под легализацией сомнительных сделок должны Умеров и Чернышев.

В частности, им необходимо будет одобрить, как АРМА без договоров передала Укрнафте АЗС GLUSCO, как Корецкий Укртатнафты продал Корецкому Укрнафту в значительных размерах нефтепродукты, как Укрнафта продала Минобороны нефтепродукты с семипроцентным НДС вместо определенной из-за войны нулевую ставку сотни миллионов. Очень интересным выглядит вопрос ответственности руководителей АРМА и Минобороны за договоры, заключенные с Укрнафтой, ведь по закону без решений Наблюдательного совета и общего собрания акционеров Укрнафты подобные соглашения сегодня считаются незаключенными, то есть отсутствующими. На основании чего тогда МО платило миллиарды Укрнефти и как АРМА могла передавать арестованное имущество без правовых оснований? Действительно, при таких обстоятельствах условия подобных соглашений, как и требования законов, пока не имеют никакого значения для сегодняшних руководителей МО и АРМА, поэтому они согласуют любой вопрос, поставленный им Корецким.

В фарватере прихотей Корецкого и его руководителя, Чернышев и Умеров также одобрят повышение денежных вознаграждений и материального обеспечения Наблюдательного совета путем утверждения для него двухлетнего бюджета. Это производит впечатление, будто в Наблюдательный совет Укрнафты войдет сам эксминистр обороны Резников. Хотя цена понятна, если, как планируется, на Наблюдательный совет возложат исполнение, вопреки законодательству, аудиторских обязанностей.

Умиляют попытки Корецкого предложить двум государственным акционерам именно ему предоставить полномочия выбора рекрутинговой компании для подбора кандидатов в Наблюдательный Совет. Заранее сформированный директором Укрнафты Наблюдательный совет будет прекрасно понимать: кто платит, тот и заказывает музыку.

И главной вишенкой Общих сборов, которое безоговорочно одобрят Чернышев и Умеров, будет предоставление Корецкому статуса императора: разрешение заключать без решений Общего собрания и Наблюдательного совета договоров с заинтересованностью по всем основным направлениям хозяйственной деятельности Укрнафты. Теперь все эти противные формальности, предусмотренные законодательством, НАК и Минобороны должны наложить печать вседозволенности.

Знали ли Умеров и Чернышев, что их нелегко приобретенные позиции Министра и СЕО крупнейшей нефтегазовой компании страны не предполагают других реакций, чем согласование с предложениями Корецкого? Как уверен, что если НАБУ и другие правоохранительные и не только органы, пока не видят его злоупотреблений, то привлекая руководителей НАК и Минобороны как соответственных, он лишь усилит свою безнаказанность.

Однако есть надежда, что соблюдение законодательства при любых условиях, как необходимое гигиеническое мероприятие для здорового лица, присуще и Алексею Чернышеву, и Рустему Умерову.