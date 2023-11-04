Инвестиционный банкир Сергей Будкин говорит, что с компаниями вроде Nestle будут проблемы в будущем

Уже третьи сутки думаю над тем, что можно назвать Дилеммой Нестле по отношению к нашей стране. Швейцарская корпорация Нестле три дня назад была определена решением НАПК спонсором терроризма на основании того, что она продолжает иметь большой бизнес в россии и не выходит из российского рынка. В то же время, Нестле на текущий момент – единственный пример инвестиции в строительство нового производства в Украине со времени начала полномасштабного вторжения (в декабре 2022 года Нестле объявила о строительстве нового завода на Волыни, став таким образом первой многонациональной корпорацией, инвестирующей в восстановление Украины).

Дилемма состоит в том, что как бы ни закончилась война, восстановление страны будет во многом зависеть от иностранных, прежде всего стратегических иностранных (т.е. таких, которые делают компании-технологические и рыночные лидеры в своих отраслях), инвестиций. То есть от инвестиций в украинскую экономику таких компаний, как Нестле, крупнейшая в мире компания в области пищевых продуктов. Нестле уже является одним из лидеров инвестиций в производство пищевых продуктов в Украине, крупным налогоплательщиком (среди производителей пищевых продуктов были вторыми после Рошена) и крупным работодателем в Украине, то есть корпорация уже очень сильно встроена в экономику страны через львовский Свиточ, винницкий Торчин-продукт, харьковскую Мивину и т.п., и со строительством нового завода должно увеличить количество занятых на своих предприятиях в Украине в полтора раза.

С другой стороны, Нестле остается в россии, платит там налоги и дает работу примерно такому же количеству наемных рабочих, как будет работать в Нестле Украина после окончания строительства нового завода. То есть действительно поддерживает страну-агрессора из-за налогов, технологий и рабочих мест, не выходит из россии и не планирует этого делать, ограничившись тем, что сократила до нуля инвестиционную программу в стране-агрессоре.

С одной стороны, Украине сейчас на всех конференциях по восстановлению страны следует приводить примеры тех стратегических инвесторов, которые инвестируют в экономику Украины уже сейчас (и, повторюсь, Нестле – первая и пока единственная крупная мировая корпорация, объявившая о крупных инвестициях в экономику Украины и пример Нестле цитировался и цитируется как пример того, что инвестиции в Украину возможны даже во время войны), с другой стороны с точки зрения экономической войны с россией логичным является naming and shaming Нестле как корпорации, являющейся донором бюджета страны-агрессора.

Проблема в том, что дилемма Нестле будет стоять перед Украиной все чаще, потому что значительная часть тех, кто планирует инвестировать в Украину, по тем или иным причинам продолжают бизнес в россии. Следующая крупная стратегическая инвестиция в Украину, компании-лидера в области защиты растений в мире, которая будет объявлена скоро, поставит ту же проблему, потому что у инвестора также остался значительный бизнес в россии. И таких дилемм будет очень много, потому что, к сожалению, в силу многих факторов, те компании, которые являются естественными инвесторами в экономику Украины, в 99% случаев имели и во многих случаях имеют до сих пор какое-то присутствие в россии.

У меня нет ответа на то, как правильно вести себя государству в таких случаях, потому что я вижу смысл и в том, что компании, не вышедшие из россии, должны быть наказаны на территории Украины, но с точки зрения долгосрочного устойчивого развития Украине нужны инвестиции от многих из этих компаний. Потенциальным инвесторам нужно показывать примеры успешных инвестиций от глобальных лидеров в своих отраслях, а санкции на первых ласточок-инвесторов никак этому не помогают.

Источник: пост Будкина в Facebook\