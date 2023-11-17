Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым Андрей Сенченко специально для "Телеграфа" объяснил, что является основной целью Китая

Встреча президента США Джо Байдена и главы Китая Си Цзиньпина 15 ноября в Сан-Франциско, на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, стала одним из самых обсуждаемых событий последнего времени. Байден даже заговорил о неком реальном прогрессе во взаимоотношениях.

С глобальной точки зрения восстановление "горячей линии" по военным вопросам, сам факт общения лидеров государств – это очень важно. Особенно, когда речь идет о ядерных державах, о глобальных игроках, которые пытаются активно влиять на происходящее в мире.

Но вряд ли произошли какие-то прорывы. И вряд ли стоит быть излишне позитивными после этих переговоров.

То, что Байден рассчитывает решать с китайским лидером какие-то вопросы на тактическом уровне, на уровне разговоров, ничего американцам не даст. Китай мыслит другими временными категориями. И его планы всегда простираются на поколения. Причем эти планы реализуются – и весьма последовательно.

Ослабление США, в целом НАТО, остается явной целью КНР. И данное ослабление достигается путем, мягко говоря, непротивления Пекина российской агрессии против Украины. И в этом смысле прорыва не произошло (как предполагали некоторые, считая, что Пекин вдруг начнет давить на москву – мол, прекращайте войну!). Да его и не могло произойти. Потому что это не соответствовало бы стратегическому пониманию интересов Китая.

Интересно и заявление, что у Китая якобы нет планов военных действий против Тайваня. Акцентировалось, что речь идет о ближайшем времени. Что не означает отсутствия планов как таковых. Абсолютно по-китайски выраженная мысль. Не сейчас. Но это не значит, что – не потом. Можно не сомневаться: как только Пекин решит, что созрела удачная обстановка, он атакует Тайвань.

А "созревшая обстановка" зависит, в том числе от событий в российско-украинской войне. Если Китай увидит слабость США, объединенной Европы в поддержке Украины, противостоящей российской агрессии, это очень сильно приблизит перспективы военных действий КНР против Тайваня.

То, что переговоры США и КНР состоялись именно сейчас, возможно, связано с тем, что китайцам показалось выгодным завуалировать свои планы на будущее. И они решили показать, что способны делать шаги как бы навстречу Штатам. Чтоб раньше времени не эскалировать ситуацию. Нынешнему руководству Белого дома также необходима была разрядка хотя бы на китайском направлении. Это больная тема для американского общества. И Байдену, который идет на очередные выборы, показалось удачной мыслью продемонстрировать какие-то шаги, какие-то результаты по улучшению американо-китайских отношений.

Но, кроме восстановления "горячей линии" по военным вопросам, никаких больше результатов-то и нет.

Зато есть очередная констатация Байденом факта китайской диктатуры.

И недовольная реакция МИД КНР по этому поводу.

Так что потепления отношений не произошло. По глобальным вопросам сверили часы, восстановили некий диалог. Не более.

Особого выигрыша США от этой встречи я не вижу. Скорее, она была нужнее Китаю с точки зрения его стратегических интересов. Си удостоверился, что в ближайшее время обострения со стороны Штатов ожидать не приходится. И продолжит игру вдолгую за доминирующие позиции КНР в мире.