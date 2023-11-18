Военно-политический обозреватель Александр Коваленко проанализировал ночной удар по Украине

Налёт Shahed-131/136 в ночь на 18 ноября…

Из 38 дронов-камикадзе Shahed-131/136 сбито было 29. В Одесской области было попадание в объект энергетической инфраструктуры. Так же в Запорожской области отмечаются попадания в инфраструктурные объекты.

Собственно, начались удары по энергетике?

Не думаю, что это именно они. Скорее проба пера после длительного прощупывания нашего ПВО небольшими группами дронов и пусками Х-59, Х-31П.

Так же, стоит отметить сложность и неоднородность маршрута групп дронов. Начавшись после 20:00 17 ноября налёт завершился к 4 утра 18-го. Те есть, некоторым дронам-камикадзе удавалось довольно продолжительное время находится в воздушном пространстве не уничтоженными, что говорит о прохождении их маршрутов по слабозащищённым участкам, где как отсутствовала эшелонированная ПВО, так и мобильные группы перехвата в достаточном количестве.

В очередной раз вспоминаю про Super Tucano и Bell AH-1Z Viper…

В целом, по состоянию на 18 ноября по Украине было применено 196 дронов-камикадзе Shahed-131/136.

Источник: Telegram Александра Коваленко