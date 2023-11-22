Шеф-редактор Obozrevatel оценил, какую модель безопасности союзники готовы предложить Украине

В течение недели в Киеве побывало немало высокопоставленных гостей — от министра обороны США до главы Европейского Совета… наблюдая за визитами, а также за информационными потоками можно сформулировать повестку дня текущих переговоров Украины, ЕС и G7: речь идет о воплощении договоренностей вильнюсского саммита — предоставлении "первоклассной безопасности" для Украины без вступления в НАТО".

Уже в следующем месяце лидеры ЕС должны ОКнуть детали соглашения о безопасности с Киевом, — констатирует Bloomberg. Документ ляжет в основу консультаций G7 с Киевом, "некоторые из ключевых союзников Киева стремятся заключить двусторонние договоренности в этом году".

Безопасная программа включает многие аспекты:

Долгосрочный механизм предоставления Украине военной техники.

Подготовку ВСУ.

Расширение сотрудничества с украинской оборонной промышленностью для повышения мощности. Речь идет о строительстве в Украине заводов по производству оружия и боекомплекта по стандартам НАТО.

Ужесточение способности Украины противостоять кибер- и гибридным угрозам, а также дезинформации.

Помощь в разминировании и очистке территорий взрывоопасных остатков.

Помощь с программой реформ, связанной с процессом вступления в ЕС, а также усиление ее способности контролировать запасы огнестрельного, легкого оружия и боеприпасов и противодействовать любой незаконной торговле.

Поддержка энергетического перехода страны и мер по ядерной безопасности.

Обмен разведданными и спутниковыми снимками.

Если забыть о нашем стремлении получить зонтик 5 статьи НАТО, то модель безопасности для Украины очень интересна и предусматривает немалую помощь нашему государству, о которой раньше речь не шла: начиная от глубокого обмена разведданными до глобальных изменений в энергетике.

Все круто, и нас ожидает светлое будущее, но при этом нам нужно пережить мрачную реальность: наши западные партнеры не справляются с обновлением своих вооруженных сил.

ЕС не способен выполнить свое обещание предоставить Украине один миллион артиллерийских боеприпасов до марта 2024 года, а также на фоне "зависших" переговоров по долгосрочной помощи Украине.

Бундесвер в 2016 году разработал планы модернизации на 15 лет, но большая часть этого периода прошла без каких-либо существенных улучшений, подготовка новых дивизий для сдерживания врага провалена.

Из примерно 300 бундесверовских танков "Leopard" только 30% находятся в боевой готовности. В течение года правительство не заказало ни одной самоходной гаубицы (хотя какое-то количество передало Украине), уже не говоря о комплектах запасных частей к ним. В ходе учений из строя вышли все закупленные 18 дорогостоящих БМП "Пума" (€17 млн за "штуку"), — "Орестократия".

У американцев дела не лучше: с начала полномасштабной войны России против Украины общее производство оборонной продукции США выросло всего на 10%.

Вашингтону, возможно, придется применить Закон об оборонном производстве и начать перевод части гражданской промышленности на военные цели. Для этого придется увеличить расходы на оборону. Чтобы подготовиться к войне без увеличения долга, США должны сократить расходы на социальные программы, пользующиеся широкой поддержкой населения — Foreign Policy.

Очевидно, что именно настоящее и будущее Украины обсуждали многочисленные высокопоставленные визитеры: в Киеве побывали министры обороны США Ллойд Остин и Германии Борис Писториус, а также председатель совета ЕС Шарль Мишель. Кулуарные слухи вроде бы оптимистичны, ведь Украина даже в их сознании уже превратилась в "элемент мировой безопасности". Источники говорят, что высокие гости привезли свои козыри в рукавах. Какие именно, очевидно, узнаем скоро.

P.S: О членстве Украины в НАТО собираюсь написать отдельный опус: там есть хорошие симптомы.