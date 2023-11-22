Не НАТО: Прорисовываются контуры "израильской" модели безопасности для Украины - Орест Сохар
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Шеф-редактор Obozrevatel оценил, какую модель безопасности союзники готовы предложить Украине
В течение недели в Киеве побывало немало высокопоставленных гостей — от министра обороны США до главы Европейского Совета… наблюдая за визитами, а также за информационными потоками можно сформулировать повестку дня текущих переговоров Украины, ЕС и G7: речь идет о воплощении договоренностей вильнюсского саммита — предоставлении "первоклассной безопасности" для Украины без вступления в НАТО".
Уже в следующем месяце лидеры ЕС должны ОКнуть детали соглашения о безопасности с Киевом, — констатирует Bloomberg. Документ ляжет в основу консультаций G7 с Киевом, "некоторые из ключевых союзников Киева стремятся заключить двусторонние договоренности в этом году".
Безопасная программа включает многие аспекты:
- Долгосрочный механизм предоставления Украине военной техники.
- Подготовку ВСУ.
- Расширение сотрудничества с украинской оборонной промышленностью для повышения мощности. Речь идет о строительстве в Украине заводов по производству оружия и боекомплекта по стандартам НАТО.
- Ужесточение способности Украины противостоять кибер- и гибридным угрозам, а также дезинформации.
- Помощь в разминировании и очистке территорий взрывоопасных остатков.
- Помощь с программой реформ, связанной с процессом вступления в ЕС, а также усиление ее способности контролировать запасы огнестрельного, легкого оружия и боеприпасов и противодействовать любой незаконной торговле.
- Поддержка энергетического перехода страны и мер по ядерной безопасности.
- Обмен разведданными и спутниковыми снимками.
Если забыть о нашем стремлении получить зонтик 5 статьи НАТО, то модель безопасности для Украины очень интересна и предусматривает немалую помощь нашему государству, о которой раньше речь не шла: начиная от глубокого обмена разведданными до глобальных изменений в энергетике.
Все круто, и нас ожидает светлое будущее, но при этом нам нужно пережить мрачную реальность: наши западные партнеры не справляются с обновлением своих вооруженных сил.
ЕС не способен выполнить свое обещание предоставить Украине один миллион артиллерийских боеприпасов до марта 2024 года, а также на фоне "зависших" переговоров по долгосрочной помощи Украине.
Бундесвер в 2016 году разработал планы модернизации на 15 лет, но большая часть этого периода прошла без каких-либо существенных улучшений, подготовка новых дивизий для сдерживания врага провалена.
Из примерно 300 бундесверовских танков "Leopard" только 30% находятся в боевой готовности. В течение года правительство не заказало ни одной самоходной гаубицы (хотя какое-то количество передало Украине), уже не говоря о комплектах запасных частей к ним. В ходе учений из строя вышли все закупленные 18 дорогостоящих БМП "Пума" (€17 млн за "штуку"), — "Орестократия".
У американцев дела не лучше: с начала полномасштабной войны России против Украины общее производство оборонной продукции США выросло всего на 10%.
Вашингтону, возможно, придется применить Закон об оборонном производстве и начать перевод части гражданской промышленности на военные цели. Для этого придется увеличить расходы на оборону. Чтобы подготовиться к войне без увеличения долга, США должны сократить расходы на социальные программы, пользующиеся широкой поддержкой населения — Foreign Policy.
Очевидно, что именно настоящее и будущее Украины обсуждали многочисленные высокопоставленные визитеры: в Киеве побывали министры обороны США Ллойд Остин и Германии Борис Писториус, а также председатель совета ЕС Шарль Мишель. Кулуарные слухи вроде бы оптимистичны, ведь Украина даже в их сознании уже превратилась в "элемент мировой безопасности". Источники говорят, что высокие гости привезли свои козыри в рукавах. Какие именно, очевидно, узнаем скоро.
P.S: О членстве Украины в НАТО собираюсь написать отдельный опус: там есть хорошие симптомы.
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.