Военно-политический обозреватель Александр Коваленко о том, что будет, если Украина останется без помощи Запада

Многих беспокоит сейчас, несколько апокалиптический сценарий, а именно, что будет, если Украина останется без помощи Запада.

Именно на этот вопрос, максимально реалистично, я попытался ответить в статье, специально для издания Minval.AZ🇦🇿

В последние дни ряд западных изданий и аналитиков наперебой стали публиковать материалы, посвящённые перспективам Украины в войне с Россией, в случае прекращения помощи от западных партнёров. Нечто подобное мы уже могли видеть накануне полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 и после самого вторжения, когда Украине давали 96 часов на удержание российской армии, затем сроки увеличились до пары недель и самые поздние прогнозы до месяца.

Ни один из них не подтвердился. Украина второй год не только успешно сдерживает российские войска, но и смогла совершить немыслимое для многих аналитиков – освободить часть оккупированных территорий.

С другой стороны, сейчас ситуация несколько иная и на этом фоне, есть как позитивные версии развития событий, так совершенно апокалиптические, схожие с, всё теми же 96 часами и парой недель.

Позитивный сценарий.

Если рассмотреть позитивные сценарии, то в основном они базируются на том, что за время войны, украинская армия смогла затрофеить намного больше российской техники, нежели ей поставили западные партнёры. В Украине даже существует такая шутка, что главным партнёром Украины по ленд-лизу оказалась российская армия.

И вправду. Согласно только верифицированным, подтверждённым документально (фото и видео), данным, Силы обороны Украины (СОУ) затрофеили более 2 900 единиц российской техники. Отмечу, что верифицированные данные – это не фактические, и они всегда отличаются в гораздо меньшую сторону.

Например, только российских танков украинские войска захватили 597 единиц, в том числе и наиболее современные Т-90. В Украине сформирована целая рота из танков Т-90 модификаций А/АК/С/М "Прорыв". Боевых бронированных машин (ББМ) было захвачено более 800 единиц! И так далее…

Но в этом радужном сценарии есть очень важный нюанс, а именно, подавляющая часть трофейной техники требует ремонта, порою с заменой уникальных запчастей, производимых только в России, а так же боекомплекта.

А потому, в реальности, только определённая часть трофейной техники быстро пополнила состав СОУ, другая часть – некоторое время спустя, а какая-то часть так никогда не сможет быть использована по назначению. А потому, трофейную компоненту не следует переоценивать и придавать ей значение сопоставимое с поставками западной техники.

Негативный сценарий.

Негативные сценарии, с которыми сейчас можно ознакомиться и, вовсе оторваны от реальности ещё больше, чем позитивные. В них говорится об очень быстром падении обороны Украины и захвате территорий в предельно сжатые сроки. Но, дилемма заключается в том, что в большинстве случаев эти сценарии проецируются на наступательные возможности российских оккупационных войск по состоянию на февраль-март 2022 года, без учёта значительного ухудшения этих показателей по состоянию на сегодня.

Россия в войне против Украины растеряла свой наступательный потенциал до уровня от возможности вести широкомасштабное наступление по фронту на сотни километров, до уровня километров. Если в 2022 году РОВ наступали на Киев группировкой в 40 тысяч с территории Беларуси, через Черниговскую, Сумскую и Киевскую области, и смогли дойти до столицы Украины, то сейчас группировка в более чем 40 тысяч, второй месяц пытается окружить маленький городок Авдеевка, до которого от линии боестолкновений (ЛБС) нужно было преодолеть от 1,5 до 2,5 км.

Даже с учётом уменьшения боеспособности СОУ у РОВ качественно эти показатели уже не изменятся и они уж никак не позволят им продвигаться вглубь территории Украины так же быстро, как два года назад.

А потому, всё же более реальный сценарий событий, при прекращении поддержки Украины партнёрами, выглядит несколько иначе…

Источник: Telegram-канал Александра Коваленко.