Российский журналист, телеведущий и публицист Александр Невзоров рассказал, как в Росси заключенных принуждают идти в армию

Сколько бы не пыхтел Путин о неисчерпаемости "людского ресурса" и о "толпах добровольцев", с пополнением поголовья окопного мяса — делишки у режима идут хреново.

Военные облавы на мигрантов, шантаж, принудиловка, нищета и тупость населения не дают нужных цифр "пополнения".

А фронт все острее нуждается в мясе, ибо ради "побед" к мартовским "выборам" придется срочно угробить еще 40-50 тысяч орков.

Хитрее стали и зэки, которые все уже поняли. Они увиливают от контракта всеми способами. Побои и обычные истязания уже не действуют. Поэтому в колониях изобретена новая пытка. У арестантов забирают теплую одежду и оставляют мёрзнуть, пока они не согласятся подписать контракт и пойти на войну.

По словам одного из заключенных, людей увозят на фронт постоянно. Сейчас в центральной России средняя температура опустилась до -20°. Вертухаи ржут, массово выпихивая на прогулки зэков в футболках и рубашечках. Зато, тому, кто подписал контракт — сразу выдают ватник.

Источник: пост Невзорова в Telegram