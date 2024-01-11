Эксперт по военным вопросам и блогер Дмитрий Снегирев рассказал о ситуации на Авдеевском направлении

Российские оккупанты продолжали атаковать на 7 направлениях на востоке и юге Украины, самое активное – на Авдеевском, Марьинском и Херсонском, но успеха не имели.

По информации Генштаба ВСУ, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. За прошедшие сутки Силы обороны отбили 9 атак врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 15 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

Ситуация в Авдеевке напряженная. Утром 11 января россияне совершили массированный артиллерийский обстрел Авдеевки.

"В Авдеевке ночью происходили единичные обстрелы, а утром — массированный артобстрел", — написал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

оккупанты пытаются продавить оборону ВСУ одновременно по нескольким направлениям. Атаки ведутся из района населенного пункта Степное. Противник пытается захватить "серую" зону в центре этого населенного пункта. Кроме того, оккупанты наносят удары с трех направлений. Основные задачи оккупационных войск – прорыв в населенный пункт Бердичи и выход на локацию ВСУ в районе Ласточкиного. Ситуация сложная.

Есть тактические успехи окупантов в направлении Новобахмутовки. Продвижение – до 100 метров.

В настоящее время противником используется тактика мобильных групп, когда из промзоны захватчики пытаются прорваться в частный жилищный сектор Авдеевки. Без успехов.

Можем говорить об изменении тактики российских окупантов в районе Авдеевки. Если раньше это были массированные наступления, то есть бронеколоны под прикрытием в одну батальонно-тактическую группу, то теперь это тактика ПВК "Вагнер", которую они задействовали во время штурмов в Соледаре и Бахмуте, — действие малыми мобильными группами от 8 до 15 человек. Это множество мобильных групп, которые за счет сокращения линии фронта создают огневое преимущество на определенном участке фронта и пытаются прорвать оборону ВСУ.

Бои не прекращаются ни на сутки, постоянное давление на ВСУ по всему участку Авдеевского фронта. Защитники отбили атаки в районах Авдеевки, Северного, Тоненького и еще более десятка атак в районах Первомайского и Невельского.

На языке статистики отмечу, что более 12 тыс. личного состава противника уже утилизировано, а также 200 единиц бронетехники и 120 танков. То есть независимо от изменения враждебной тактики и стратегии, ВСУ успешно утилизируют российских оккупантов.

Достаточно показателен момент, когда в районе Авдеевки без следа пропали три элитные разведгруппы, при чем это подразделения спецназначения. И у русских крик, куда же делись. Авдеевка превращается для них в некий Бермудский треугольник, где исчезают наиболее боеспособные подразделения русской армии.

Захватчики, понимая, что не имеют возможности прорвать оборону ВСУ, передислоцировали на Авдеевское направление оперативные резервы из Лиманского направления, в том числе 2-ю общевойсковую армию РФ. А это значительно ослабляет позиции противника в моменте прорыва украинской обороны на Купянско-Лиманском направлении, который для оккупантов является ключевым.