Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда специально для "Телеграфа" пояснил, что важно знать о соглашении между Украиной и Великобританией

Соглашение в сфере безопасности, которое подписали между собой Великобритания и Украина, является отображением интересов этих держав на данный момент.

Конечно, можно говорить о том, что в Великобритании в этом году – выборы, а потому правительство Риши Сунака хочет получить дополнительные баллы. Но нам это, в любом случае, выгодно. Украина получит новую британскую технику, вооружения, что поможет нам в борьбе с Россией.

После Брексита (выхода из ЕС) Великобритания имеет свои мощные интересы. И она не стыдится их показывать, реально воплощать в жизнь.

Тут можно вспомнить и позицию Лиз Трасс (британский премьер-министр с 6 сентября по 25 октября 2022 год) касательно оси Великобритания-Польша-Украина. И многое другое.

На сегодняшний момент мы исходим из того, что у нас есть возможность получать новые вооружения. И это отлично!

В то же время, надо понимать, что это – вовсе не Соглашение о гарантиях безопасности, как хотят показать представители украинской власти. Это фактически соглашение о взаимодействии. И Украине предстоит еще много работать, чтоб наша субъектность хоть немного напоминала британскую.

Соглашение такое, безусловно, необходимо. Оно – результат работы украинских дипломатов. Но парадокс в том, что мы подписали его со страной, где уже полгода нет украинского посла. Что, конечно, вызывает определенные вопросы.