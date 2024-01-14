Военно-политический обозреватель Олександр Коваленко о том, почему Россия совершает обстрелы БПЛА с определенной периодичностью

Налёты дронов-камикадзе Shahed-131/136 в первой половине января и перспектива… И хотя, до первой половины января ещё сутки, подведу итоги сегодня, потому как завтра мне будет не до того.

Так, в январе РОВ применили по Украине 120 дронов-камикадзе. Сразу отмечу, что может возникнуть некоторое недопонимание, ведь на 1 января по Украине был совершён рекордный за всё время полномасштабной войны налёт Shahed-131/136 – 90 ед, из чего следует, по логике вещей, что суммарное применение в январе это 210 ед.

На самом деле это спорный вопрос и он всегда всплывает в ходе подведения итогов месяца, либо сведения начальных данных. Ведь дроны-камикадзе, в большинстве случаев, запускаются вечером, накануне того дня, когда ВС ВСУ выдают статистику об их уничтожении. То есть, те дроны, что были сбиты 1 числа следующего месяца, накапливались, готовились и запускались вечером последнего дня предыдущего.

Поэтому я отношу этот показатель к декабрю 2023, нежели к январю 2024.

В целом, даже и учитывать эти 90 дронов, то всё равно, январский показатель налётов ниже первой половины декабря 2023 – 262 дрона. В свою очередь, именно декабрь стал рекордным по налётам – 689 или 625, кто как считает, опять-таки.

До того, рекордными были сентябрь и май, с довольно сдержанными прочими осенними (октябрь – 285, ноябрь — 369) и всеми летними (июнь — 201, июль — 250, август — 187) месяцами. С января по апрель 2023 и вовсе, налёт Shahed-131/136 в месяц составлял менее 100 ед.

Из этого можно сделать вывод, что Россия не располагает единым, пропорциональным боекомплектом, для систематизации налётов и выведения стабильного графика. Это в очередной раз доказывает, сохраняющуюся зависимость России от поставок из Ирана, а так же увеличение Исламской республикой производства дронов-камикадзе данного типа до 400-450 в месяц.

При отсутствии действенных инструментариев воздействия на Тегеран, только на своих мощностях, в течение 2024 года он сможет увеличить производства минимум в 1,5-2 раза.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина должна перенять опыт прошлых войн и создать командование дальних беспилотных бомбардировок. Это позволит уничтожать ракеты и дроны россиян в местах их базирования в тылу и ускорит победу.