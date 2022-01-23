Нганну стал королем-супертяжем на UFC 270: лучшие моменты
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Поединок продолжался всего пять раундов.
В ночь на воскресенье, 23 января, в Анахайме (США) на стадионе "Хонда-центр" состоялся поединок UFC 270 между Франсисом Нганну и Сирилем Ганом. Победу одержал франко-камерунский боец.
Об этом "Телеграф" пишет со ссылкой на трансляцию поединка.
Чемпионский бой длился всего 5 раундов, после которых победу единогласным решением суддей одержал Франсис Нганну, который являлся действующим чемпионом промоушена и перед боем.
Напоминаем лучшие моменты поединка Нганну-Ган:
Для Сирила Гана, который был обладателем временного пояса и претендовал на пояс UFC в тяжелом весе, поединок с Нганну оказался очень сложным. После боя он заявил, что подвел многих людей, но он только начинает в этом спорте.
"Спасибо всем за поддержку, мне очень неудобно, что я подвел всех. Поздравления Франсису, я немного расстроен. Но с другой стороны, я только начал свое продвижение в этом спорте", — сказал Ган после боя.
Отметим, что проигрыш француза на UFC 270 оборвал его 7-матчевую победную серию.
Что касается Нганну, то для него это была уже 27 победа в карьере при 3 поражениях. Дебют франко-камерунского бойца состоялся в декабре 2015 года.
Основной кадр турнира UFC 270 выглядит следующим образом:
- Нганну победил Гана единогласным решением судей
- Фигейреду победил Морено единогласным решением судей
- Перейра победил Фиальо единогласным решением судей
- Нурмагомедов победил Стэманна удушающим приемом в первом раунде
- Моралес победил Джайлса техническим нокаутом в первом раунде
Ранее "Телеграф" сообщал, что на первом турнире UFC бывший кикбоксер жестко вырубил соперника.
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