Джамал Меджидов избран главой Днепропетровской областной федерации бокса
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Мероприятие провели в прямом эфире
В Днепре 25 июля состоялись выборы президента Днепропетровской областной федерации бокса.
Подавляющее большинство участников поддержали кандидатуру вице-президента Федерации бокса Украины, мастера спорта международного класса Джамала Меджидова.
На этой должности он сменил многолетнего руководителя областной федерации Виктора Савченко.
В собрании боксерского сообщества области приняло участие более ста спортсменов и тренеров.
Инициировала собрание Федерация бокса Украины. Мероприятие провели на высоком организационном уровне.
"В настоящее время боксерское сообщество Украины, как и все общество, активно старается избавиться от влияний пророссийских сил", — говорится в пресс-релизе.
Также в сети велась прямая трансляция мероприятия.