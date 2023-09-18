На войне против россии погиб член сборной Украины по боксу

На войне с россиянами погибли сотни спортсменов

На войне против российского агрессора погиб еще один известный украинский спортсмен. Свою жизнь за родину отдал боксер Алексей Огородоник.

Об это сообщили в пресс-службе Федерации бокса Украины. Там заявили, что погибший был членом национальной сборной.

Трагическую новость объявил тренер погибшего спортсмена, вице-президент Федерации бокса Украины и президент Ровенской областной ячейки ФБУ Владимир Соколовский.

Об Алексее Огороднике известно, что он был мастером спорта и обладателем Кубка Украины.

"Светлая и вечная память Герою и всем, кто положил жизнь за наше государство", — написали на странице федерации бокса в Facebook.

Отметим, что с начала полномасштабной войны, с 22 февраля 2022 года, на поле боя и от вражеских обстрелов погибли уже свыше 400 украинских спортсменов и тренеров.

Напомним, что недавно на войне с агрессором погиб родной брат вратаря Шахтера Дмитрия Ризныка Сергей Ризнык.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в июле 2023 года при спасении жизни побратимов на Бахмутском направлении погиб Всеволод Татьков из Харькова. Он был известен в области как спортсмен и студент НТУ "ХПИ".