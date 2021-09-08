Гривна продолжает расти: курс валют в Украине на 8 сентября
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Нацбанк обнародовал свежий курс валют на 8 сентября.
Основные иностранные валюты в среду продолжают падение относительно украинской гривны.
Такие данные обнародовал Национальный банк Украины
Согласно его информации доллар США по сравнению со вторником подешевел еще на 7 копеек, а евро на 9 копеек.
Сильно просел британский фунт стерлингов, его стоимость в среду опустилась на 28 копеек, а вот польский злотый потерял лишь одну копейку.
Курс основных иностранных валют в Украине по состоянию на среду, 8 сентября, выглядит следующим образом:
- 1 доллар США = 26,7317 грн;
- 1 евро = 31,7091 грн;
- 1 злотый = 7,0204 грн;
- 10 российских рублей = 3,6489 грн;
- 1 фунт стерлингов = 36,8216 грн.
С полным списком можно ознакомиться ниже:
Как сообщалось ранее, во время своего визита в США президент Владимир Зеленский презентовал план масштабной трансформации Украины на 277 миллиардов долларов.
Впрочем, о чем говорится в плане так и не стало известно, а Министерство финансов и вовсе заявило, что в его разработке не участвовало.
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