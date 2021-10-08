Готовим кошельки: насколько до конца года вырастут тарифы на тепло и кто за это заплатит

В Киеве тариф на отопление может вырасти в полтора раза, но другим регионам — не легче

Продолжающиеся с лета ценовые «качели» вокруг природного газа, по словам экспертов, неминуемо отразятся на украинцах, грозя им ростом тарифов на природный газ и тепло, инфляцией на товары и услуги, а в случае пика морозов — и замерзанием.

За последние два дня цена на «голубое топливо» в Европе установила новый исторический рекорд, превысив 1900 долларов за тысячу кубометров, а после заявления президента РФ Владимира Путина о готовности нарастить поставки, цена упала ниже 1000 долларов. Тем не менее уже в пятницу, 8 октября, она вновь превысила 1200 долларов.

Подорожание тепла: что будет в Киеве

Все эти скачки означают одно – рост цен на природный газ для украинских потребителей. Так, «Нафтогаз» уже предлагает «голубое топливо» своим коммерческим клиентам в промышленности по 43-44 тысячи гривен за тысячу кубометров.

Производители тепловой энергии отреагировали на это подготовкой новых тарифов на производство и поставку тепла населению.

Так, КП «Киевтеплоэнерго», поставляющее тепло жителям столицы, еще в сентябре подало проект новых тарифов на тепловую энергию для населения, по которым 1 Гкал тепла будет стоить от 2099 до 2381 гривны.

Учитывая, что сегодняшний тариф составляет 1654 гривны за 1 Гкал, рост может составить до 44%. А уже с 1 января 2022 года в «Киевтеплоэнерго» хотят на 50% поднять тариф на производство тепловой энергии для населения – до 1408 гривен.

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Кабмин готовит компенсацию

Разумеется, стоит ожидать, что и в других городах производители тепла будут подавать в органы местной власти предложения по новому тарифу. Впрочем, как указано на сайте КГГА, документ о росте тарифа «является проектом распоряжения об установлении и применении тарифов, который будет опубликовано отдельно после решения о механизме компенсации со стороны государства».

Еще 30 сентября президент Владимир Зеленский сообщил о подписании Меморандума между НАК «Нафтогаз» и местными властями, по которому цена природного газа для производства тепла населению гарантировалась на уровне 7,4 грн за кубометр.

Позднее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, что на компенсацию разницы в тарифах для производителей тепла государство направит не менее 11 миллиардов гривен. Таким образом роста цен для населения удастся избежать, считают в Кабмине. Однако хватит ли озвученных 11 миллиардов гривен на компенсацию до конца отопительного сезона – неизвестно. По данным эксперта по энергетике, главы Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олега Попенко, только Полтаве на компенсацию тарифа нужно 862 миллиона гривен.

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Что касается цен на природный газ, то, как и прежде, потребители фиксированного тарифа будут платить от 7,8 до 13,5 гривны за кубометр. А вот месячный тариф будет меняться каждый месяц, например, в октябре он составит от 8 до 31 гривны за куб.

Тариф на электроэнергию для населения с 1 октября снизился на 24 копейки – до 1,44 грн за 1 Квт/ч, правда только для тех, кто потребляет в месяц менее 250 киловатт.

Напомним, ранее «Телеграф» сообщал, как может работать механизм компенсации тарифов на тепло со стороны государства.