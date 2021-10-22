Доллар и евро "зависли": курс валют в Украине на 22 октября

Нацбанк опубликовал курс валют на утро пятницы, в котором "отличился" только фунт стерлингов

В пятницу, 22 октября, украинская гривна демонстрирует стабильность: по сравнению с предыдущим банковским днем, она осталась практически на том же уровне.

Об этом сообщили в Нацбанке Украины.

Из информации НБУ следует, что доллар США в Украине остался по 26,20 грн, как и на день раньше. Стабильной оказалась и основная валюта Евросоюза, которая не прибавила в цене и копейки.

Единственное, хотя и несущественное изменение, — то, что 1 фунт подорожал на 8 копеек.

Таким образом, курс наиболее популярных в Украине валют выглядит следующим образом:

1 доллар США = 26,2078 грн;

1 евро = 30,49 (сутками ранее был 30,48 грн);

1 злотый = 6,62 грн (был 6,64 грн);

10 российских рублей = 3,676 (было 3,69 грн);

1 фунт стерлингов = 36,15 (было 36,07 грн).

С полным списком можно ознакомиться ниже:

Курс валют на 22 октября

Нацбанк обнародовал свежий курс валют

Напомним, пока осень-2021 остается благоприятным временем для украинской гривны: с 31 августа по 17 октября национальная украинская валюта по отношению к доллару США укрепилась на 54 копейки. Еще больше — 1,15 грн — нацвалюта смогла выиграть у евро. Между тем, как рассказали "Телеграфу" экономические эксперты, гривна находится сейчас в весьма неустойчивом положении и уже до конца года может девальвировать до 28-29 гривен за доллар.