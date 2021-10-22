Укр

Доллар и евро "зависли": курс валют в Украине на 22 октября

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
2
Курс валют в Украине на сегодня можно назвать весьма стабильным
Курс валют в Украине на сегодня можно назвать весьма стабильным

Нацбанк опубликовал курс валют на утро пятницы, в котором "отличился" только фунт стерлингов

В пятницу, 22 октября, украинская гривна демонстрирует стабильность: по сравнению с предыдущим банковским днем, она осталась практически на том же уровне.

Об этом сообщили в Нацбанке Украины.

Из информации НБУ следует, что доллар США в Украине остался по 26,20 грн, как и на день раньше. Стабильной оказалась и основная валюта Евросоюза, которая не прибавила в цене и копейки.

Единственное, хотя и несущественное изменение, — то, что 1 фунт подорожал на 8 копеек.

Таким образом, курс наиболее популярных в Украине валют выглядит следующим образом:

  • 1 доллар США = 26,2078 грн;
  • 1 евро = 30,49 (сутками ранее был 30,48 грн);
  • 1 злотый = 6,62 грн (был 6,64 грн);
  • 10 российских рублей = 3,676 (было 3,69 грн);
  • 1 фунт стерлингов = 36,15 (было 36,07 грн).

С полным списком можно ознакомиться ниже:

Курс валют на 22 октября
Курс валют на 22 октября
Нацбанк обнародовал свежий курс валют
Нацбанк обнародовал свежий курс валют

Напомним, пока осень-2021 остается благоприятным временем для украинской гривны: с 31 августа по 17 октября национальная украинская валюта по отношению к доллару США укрепилась на 54 копейки. Еще больше — 1,15 грн нацвалюта смогла выиграть у евро. Между тем, как рассказали "Телеграфу" экономические эксперты, гривна находится сейчас в весьма неустойчивом положении и уже до конца года может девальвировать до 28-29 гривен за доллар.

Теги:
#Евро #Доллар #Курс #Рубль #Злотый
Ключевые новости дня
Украина
Итоги дня 21 октября: очередные COVID-антирекорды, оксидное облако над Украиной, подъем в рейтинге ФИФА
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ключевые новости дня
Итоги дня 21 октября: очередные COVID-антирекорды, оксидное облако над Украиной, подъем в рейтинге ФИФА
Дата публикации
Категория
ФК "Спартак"
Украинский комментатор перед матчем “Спартака” назвал Россию страной-оккупантом (видео)
Дата публикации
Категория
Мэр Киева Виталий Кличко
Кличко уже нашли замену на посту главы КГГА - источник
Дата публикации
Категория
Прививаться от коронавируса нужно, в первую очередь, людям с хроническими болезнями. Слухи об обратном - миф
Как "выжить" в карантин без ковид-сертификата и кому точно нельзя вакцинироваться: ответ Минздрава
Дата публикации
Категория
Тепло продлится до конца недели, но не во всех областях
Украинцев ждет аномально теплая погода: как долго продлится "бабье лето"