Укр

Гривна "просела" еще на 6 копеек: курс валют на 3 декабря

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Курс валют от Нацбанка на 3 декабря
Курс валют от Нацбанка на 3 декабря

НБУ обнародовал обновленный курс валют на сегодня

В пятницу, 3 декабря, Национальный банк Украины возобновил курс валют и теперь доллар США будет стоить 27 гривен 29 копеек, что на 6 копеек дороже, чем в предыдущий день.

Указанную информацию главный банк Украины обнародовал на своем официальном сайте.

Так, в пятницу доллар и евро увеличились в цене: доллар США теперь стоит 27,29, что на 7 копеек дороже, при этом стал дороже на 10 копеек — 30,94 грн.

В свою очередь злотый "подпрыгнул" на 6 копеек, а британский фунт стерлингов — на 8 копеек.

Отметим также, что эти же расценки будут действительны и на выходных — 4 и 5 декабря.

Официальный курс валют от НБУ на пятницу, 3 декабря, установлен следующим образом:

  • Доллар США – 27,2933 грн. (накануне 27,2296 грн.)
  • Евро – 30,9438 грн. (накануне 30,8443 грн.)
  • злотый — 6,7386 грн. (накануне 6,6731 грн.)
  • 1 фунт стерлингов — 36,356 грн. (накануне 36,2698 грн.)
  • 10 российских рублей – 3,7034 грн. (накануне 3,6831 грн.)

Детальнее по курсам иностранных валют:

Валютные расценки на 3 декабря
Валютные расценки на 3 декабря

Напомним также, кому в Украине невыгодна программа сотрудничества с МВФ и почему ее постоянно дискредитируют.

Теги:
#НБУ #Валюта #Курс #Курс валют
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