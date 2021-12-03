Гривна "просела" еще на 6 копеек: курс валют на 3 декабря

НБУ обнародовал обновленный курс валют на сегодня

В пятницу, 3 декабря, Национальный банк Украины возобновил курс валют и теперь доллар США будет стоить 27 гривен 29 копеек, что на 6 копеек дороже, чем в предыдущий день.

Указанную информацию главный банк Украины обнародовал на своем официальном сайте.

Так, в пятницу доллар и евро увеличились в цене: доллар США теперь стоит 27,29, что на 7 копеек дороже, при этом стал дороже на 10 копеек — 30,94 грн.

В свою очередь злотый "подпрыгнул" на 6 копеек, а британский фунт стерлингов — на 8 копеек.

Отметим также, что эти же расценки будут действительны и на выходных — 4 и 5 декабря.

Официальный курс валют от НБУ на пятницу, 3 декабря, установлен следующим образом:

Доллар США – 27,2933 грн. (накануне 27,2296 грн.)

Евро – 30,9438 грн. (накануне 30,8443 грн.)

злотый — 6,7386 грн. (накануне 6,6731 грн.)

1 фунт стерлингов — 36,356 грн. (накануне 36,2698 грн.)

10 российских рублей – 3,7034 грн. (накануне 3,6831 грн.)

Детальнее по курсам иностранных валют:

Валютные расценки на 3 декабря

Напомним также, кому в Украине невыгодна программа сотрудничества с МВФ и почему ее постоянно дискредитируют.