Власть готовид геноцид ФОПов? Какая неприятность ждет малый бизнес и как ему можно помочь

Даниил Гетманцев предложил нововведение, которое может спровоцировать отток населения и сильно ударить по среднему классу

Начало 2022 года вышло непростым для украинских ФОПов. Во-первых, следом за повышением минимальной зарплаты в Украине выросли налоги. А во-вторых, предпринимателей вынудили полностью переходить на работу с регистраторами расчетных операций, что ко всему прочему привело к массовому отказу оборудования.

Но и это еще не всё. В интервью сайту "Обозреватель" председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщил о новой инициативе, которая может больно ударить по бизнесу. О чем идёт речь и почему слова парламентария вызвали беспокойство у бизнеса, разбирался "Телеграф".

На работу с юрлицами – табу

В своем интервью Даниил Гетманцев говорил, в частности, о планах по детенизации зарплат и шагах, которые следует сделать властям в этом направлении:

снизить эффективную ставку налогообложения,

расширить возможности для декларирования,

ввести семейное декларирование;

ввести по польской модели налог на выведенный капитал в качестве опции для среднего бизнеса с оборотом до 200 млн;

ограничить возможность трудоустройства в компании "зарплатных ФЛП".

Именно последний пункт вызвал больше всего вопросов, поскольку парламентарий уточнил, что необходимо "сузить возможность сотрудничества ФОПов на третьей группе с юрлицами для предоставления услуг".

"Вы понимаете, о чем я сейчас говорю. Речь идет о тех, кто не хочет платить налоги с зарплаты и оформляет своих сотрудников в качестве "зарплатных ФОП". Это все реформа налогообложения доходов. Снижаем ставку, но заставляем платить всех", — пояснил свою позицию Гетманцев.

Даниил Гетманцев

В настоящий момент очень популярна схема уклонения от уплаты налогов на наемных сотрудников с помощью оформления их ФОПами и выплаты зарплаты под видом платы за услуги. Ее популярность нардеп объясняет выгодной арифметикой, ведь лучше платить 5% налога с ФОПа, чем 22 ЕСВ и 19,5% НДФЛ и военного сбора.

Опрошенные "Телеграфом" эксперты удивились предложению "отрезать" ФОПов от сотрудничества с юрлицами, ведь решить проблему фиктивности первых можно и без запрета на работу.

Геноцид и выбор между трудовой миграцией, кэшем и ликвидацией

По мнению экономического эксперта Даниила Монина, реализация предложения Даниила Гетманцева можно назвать "геноцидом, направленным на уничтожение среднего класса".

"Добиться детенизации зарплат можно куда более простыми способами – например поднять ставку для малого бизнеса, работающего с юрлицами с 5% до 10%, одновременно снизив налоговую нагрузку на фонд оплаты труда для предприятий, скажем, с 34% до 25%. Тем самым будет удалена причина уклонения от налога. Вместо этого хотят ограничить оказание услуг малым бизнесом среднему и крупному, хотя 80% рынка услуг в Украине — это именно такая деятельность", — говорит собеседник "Телеграфа".

После этого выбор у бизнеса будет невелик.

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"Сфера IT еще как-то, допустим, сможет перейти в "Дию", зато остальные должны будут работать полностью в тени через кэш, уехать из страны или пойти работать наемными сотрудниками. И это в то время, как тот же Гетманцев озвучивал законопроект об объединении ЕСВ, НДФЛ и военного сбора со снижением его сперва до 30%, с последующим снижением до 25%. Этот вариант куда лучше заявленного ограничения работы ФОПов с юрлицами", — считает Монин.

Бизнесу должно быть выгодно платить налоги, а не уклоняться

Бессмысленным считает попытку ограничить для ФОПов сотрудничество с юрлицами и экономический эксперт Алексей Кущ.

"Борьба с теневым рынком труда, несомненно, нужна, но в рамках общей налоговой реформы и должна содержать стимулы для бизнеса. Сегодня, с учетом 5% налога для ФОПов, платы за обналичку, отчислений "крыше", применение схем по уклонению от зарплаты обходится примерно в 10-15%. Если платить все по закону, это будет до 40%. Нетрудно предсказать, какой путь выберет бизнесмен, который умеет считать", — приводит нехитрую арифметику собеседник "Телеграфа".

Лучшим решением вопроса теневого рынка труда через ФОПы, по словам Куща, будет снижение налогов до уровня теневой транзакции за услуги по уклонению от налогов — до 15-20%.

"Большинство бизнесменов в такой ситуации предпочтут не рисковать и работать честно. Но это только первый этап детенизации, следующим должно стать объединение ЕСВ, НДФЛ и военного сбора, что предлагается одним из законопроектов. Затем нужен некий переходной период, скажем, в полгода. Год для выхода из тени, после чего можно уже жестко наказывать тех, кто захочет работать в тени. Однако, хотя и есть законопроект о снижении налоговой нагрузки на фонд оплаты труда до 25%, жестко карать нарушителей в нем предлагают без введения переходного периода, что, на мой взгляд, неправильно", — акцентирует внимание на аспектах будущей налоговой реформы рынка труда Алексей Кущ.

Как ранее писал "Телеграф", 2022 год оказался полон нововведений для ФОПов уже с 1 января.