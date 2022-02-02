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Ничего не поделать: экономист объяснил, что будет с ценами в Украине в феврале

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Украинский экономист Александр Охрименко
Украинский экономист Александр Охрименко

Специалист рассказал, чего ждать украинцам в феврале

Последний зимний месяц может стать для украинцев настоящим испытанием из-за нестабильной политической ситуации, которую эксперты считают угрожающей украинской экономике из-за определенных энергетических рисков, обусловленных "военной истерией".

Глава Украинского аналитического центра и экономист Александр Охрименко убежден, что "градус военной истерии в Украине" нужно максимально быстро снижать, ведь она может спровоцировать повышение инфляции, которое повлечет за собой увеличение цен. Об этом эксперт заявил во время разговора с корреспондентом "Телеграфа".

По словам украинского экономиста, в настоящее время главным фактором, влияющим на украинскую экономику, является не вероятность начала полномасштабной войны с Россией, которой, по мнению Охрименко, не будет, а именно из-за истерики, которую провоцирует информация о вторжении Кремля на украинские территории.

Специалист убежден, что на сегодняшний день главное, что нужно сделать и то, чем сейчас занимаются украинские власти, — успокоиться. Это касается и населения, и экономической составляющей страны. Информация по урегулированию цен пока не дает нужного эффекта, ведь расценки на нефть и газ, непосредственно влияющие на инфляцию и считающиеся распространенной мировой тенденцией, продолжают быть высокими.

По мнению Охрименко, в феврале ситуация не изменится. И здесь Украина, к сожалению, пока ничего поделать не может.

Более подробно узнать о мнениях украинских экономистов можно в материале "Телеграфа": "Угроза войны, протестов и доллара по 30: каким будет яростный для Украины (прогноз)".

Также напомним, что в украинских супермаркетах снова изменились цены на один из самых популярных среди жителей страны продуктов — подсолнечное масло.

Ранее "Телеграф" сообщал, что будет с расценками на квартиры и другую недвижимость в случае, если Российская Федерация все же решится на вторжение на украинские территории.

Теги:
#Украина #Цены #Экономист #Війна
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