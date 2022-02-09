Зарплаты растут рекордно, но цены все выше: почему украинцы продолжают беднеть

За год украинские зарплаты выросли больше, чем на 20%, но цены не отстают

В то время как украинская официальная статистика регулярно рапортует о росте зарплат, опросы из месяца в месяц показывают одну и ту же картину: украинцы считают, что их материальное положение ухудшается.

Почему мы не замечаем роста доходов, о котором заявляют в Госстате, и сколько денег нужно украинцам для комфортной жизни? Об этом – в сегодняшнем материале "Телеграфа".

Статистика и реальность

Если верить статистике, за прошлый год средняя зарплата в Украине выросла на 21% и в декабре достигла рекордного уровня в 17453 грн, что даже по нынешнему курсу составляет более 620 долларов. Вполне внушительные цифры, глядя на которые можно более-менее уверенно сказать: украинцам в зарплатной сфере жаловаться не на что.

Тем не менее опросы регулярно показывают, что большинство наших сограждан этого роста не замечают. В частности, опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг" в декабре 2021-го показал: материальное положение половины украинских семей за год стало хуже.

Аналогичные результаты показал опрос, проведенный социологической службой Центра Разумкова в конце января: более чем у половины украинцев (53%) финансовое положение ухудшилось. При этом большинство опрошенных во всем винят президента и правительство, которые, по их мнению, не способны найти эффективные решения для преодоления экономических проблем.

В свою очередь основными причинами экономических проблем украинцы назвали некомпетентность властей (37,2%), высокий уровень коррупции (34,3%), войну на востоке страны (11,8%) и пандемию коронавируса (5,9%). Словом, ничего нового — как говорится, "на манеже все те же".

Во всем виновата инфляция

Как же получается, что при таком росте зарплат украинцы продолжают утверждать, что живут все хуже и хуже? Финансист Сергей Фурса, например, считает, что украинцы просто прибедняются, а на самом деле живут лучше, чем когда-либо. Но все же большинство экспертов склоняются к тому, что у наших сограждан есть все основания для жалоб.

"Всему виной инфляция: потребительские цены растут быстрее, чем зарплаты, — отметил в беседе с "Телеграфом" экономист Владислав Банков. – Что касается статистики, то, во-первых, при оценке зарплат используются средние, а не медианные показатели. Во-вторых, не учитываются зарплаты в нерегулируемом секторе экономики, а также доходы временно безработных. Так что все эти сказки о средней зарплате выше 600 долларов — просто очередные манипуляция властей".

Основатель компании Performance Managment Сергей Сароян соглашается: было бы странно, если бы украинцы положительно оценивали свое благосостояние на фоне инфляции, которая превышает 10% и "съедает" как любой номинальный прирост доходов, так и рост экономики.

"Помимо типичных проблем, способствующих росту продовольственных цен, в текущем году дают о себе знать и глобальный дефицит сырья, и проблемы цепочек поставок, — говорит эксперт. – А самое печальное заключается в том, что вместо поддержки население сталкивается с ужесточением кредитно-денежной политики Нацбанка, выливающейся в удорожание кредитов".

Общие цифры по росту доходов выглядят неплохо еще и потому, что происходит этот процесс неоднородно, продолжает Сароян. Если, скажем, IT-специалист в Киеве получает существенную прибавку, это не означает, что ее получит работник общепита из Кировоградской области. Да, IT-сфера и финансы чувствуют себя неплохо, но заняты в них далеко не все граждане страны.

"На сегодня никаких причин для смены этой печальной тенденции нет, — говорит глава Performance Managment. – Скорее, наоборот: учетную ставку НБУ будут повышать и дальше, чтобы сохранить хоть какой-то интерес к ОВГЗ, в то время как предпринимателям станет сложнее финансировать свои проекты".

Эксперты обращают внимание и на еще одну интересную закономерность: значительный рост зарплат пришелся на последний месяц года — декабрь. В декабре украинские зарплаты выросли более чем на 22%, в то время как в ноябре – на 1,7%, а, например, в октябре они и вовсе снижались.

"Очевидно, что декабрьские показатели не дают точных данных о средней зарплате, а лишь показывают рост выплат за счет премий, надбавок и дополнительных выплат, — констатировал глава правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. – И в то время как заработная плата по Украине за год выросла менее чем на 20%, цены на продукты выросли на 11-14%, хотя некоторые подскочили в цене и на 60-70%. А тарифы на коммуналку за 2021 год поднялись на 41%".

Так что, неудивительно, что при таких исходных данных украинцы практически не замечают "покращення", о котором нам не устает напоминать статистика.

Желаемое и действительное

Сколько же украинцам нужно если не для счастья, то хотя бы для комфортной жизни? Ответ на этот вопрос дали результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Gradus Research.

Оказалось, что украинцам, проживающим в городах, будет достаточно 25 тыс. грн в месяц. Самые большие материальные притязания – у опрошенных в возрасте 35-54 лет (30 тыс. грн), а самые маленькие – у молодежи 18-24 лет и людей предпенсионного возраста – их устроит ежемесячный доход в 20 тыс. грн.

Нетрудно посчитать, что в среднем украинцы хотят зарабатывать в полтора раза больше, чем сегодня: по данным Госстата, среднемесячная зарплата в прошлом году составила 14014 грн.

Что касается жителей столицы, то у них не только самые высокие зарплаты, но и самые большие аппетиты: в то время как среднемесячная зарплата в Киеве в январе-декабре 2021-го составила 20558 грн, киевляне хотели бы зарабатывать 35 тыс. грн в месяц.

Причина таких материальных мечтаний вполне прозаична: всем нам надо что-то есть, а 92% опрошенных украинцев уверены, что цены на продукты в ближайшее время продолжат расти. И, надо сказать, что опрошенные "Телеграфом" экономисты с этим полностью согласны.

"Цены на продукты действительно вырастут, и причин тому – масса, — считает президент Института реформ и развития Киева Александр Вовченко. – Это и рост цен на энергоносители, и рост зарплат, и подорожание удобрений, и ослабление гривны. А еще — монополизированные рынки, коррупция и неэффективная аграрная политика".

Экономисты считают, что Украине не помешало бы как минимум поддержать отечественного производителя путем льгот хотя бы на покупку газа, а также проводить более понятную и адекватную налоговую политику.

Сергей Сароян добавляет: курс доллара продолжит расти на фоне общерыночной тенденции по переводу капитала из рисковых активов в надежный доллар. А это означает, что импортируемые товары продолжат дорожать. По мнению эксперта, бороться с этим можно было бы путем политики импортозамещения, направленной на стимулирование создания отечественных производств. Это позволило бы одновременно "убить двух зайцев": увеличивать занятость населения и сдерживать цены.

Эксперт уверен, что человеческий потенциал нашей страны вполне позволяет Украине развивать свою экономику, а не наблюдать за тем, как талантливые люди массово уезжают в страны, где им рады гораздо больше.

Ранее "Телеграф" писал о планах украинских властей выводить зарплаты в конвертах на "белый свет".