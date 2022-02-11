Не спешите скупать доллары - экономист о том, что будет с гривной и в чем хранить сбережения

Есть три наиболее серьезных риска для украинской экономики и благополучия граждан

Ситуация на валютном рынке Украины несколько стабилизировалась. Мрачные прогнозы, что доллар может подскочить чуть ли не до 50 гривен, к счастью, не оправдываются. Более того – гривна демонстрирует укрепление.

А вот инфляция, к сожалению, набирает обороты, из-за чего украинцы стремительно беднеют.

Вадим Иосуб, старший аналитик "Альпари", рассказал "Телеграфу", что происходит с курсом и инфляцией, чего ожидать в обозримом будущем и как на всё это влияет угроза российского вторжения.

Рост инфляции – не только наша проблема

– Почему в Украине раскручивается маятник инфляции? Сейчас это замечает каждый, просто зайдя в магазин. Только ли наша это проблема?

– Рост инфляции – не локальная украинская проблема, она (инфляция — Ред.) растет во всем мире. Например, в США она достигла 7,5%, и это максимум более чем за 40 лет. И то, что инфляция в Украине превышает инфляцию в США всего на 2,5 процентных пункта – это очень хороший показатель. В свою очередь, мировая инфляция растет в связи с пандемией коронавируса и сбоями в глобальных логистических цепочках. Сильно подорожало сельхозсырье, все виды топлива, электроника и т.д.

– Если проследить динамику, как изменилась ситуация с инфляцией за год?

– По итогам января 2021-го инфляция показала рост на 10,0% к январю прошлого года. Лидировали в росте цен услуги образования (+17,4%), продукты питания и безалкогольные напитки (+14,0%) и услуги транспорта (+11,4%). Меньше других групп товаров и услуг выросли расходы на отдых и культуру (+4,4%), коммунальные услуги (жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива +4,3%) и предметы домашнего потребления, бытовая техника (+3,9%). А одежда и обувь согласно официальной статистике и вовсе подешевели за год на 5,3%.

Важно отметить, что после сентябрьского пика, когда годовая инфляция достигла 11,0%, она постепенно замедляется. В октябре было 10,9%, в ноябре 10,3%, в декабре прошлого года, как и в январе, 10,0%.

– Стоит ли ожидать замедления роста цен?

– Замедление инфляции в Украине будет сильно зависеть от темпов ее снижения во всем мире. Планы Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ) по постепенному ужесточению монетарной политики дают вескую надежду на замедление глобальных инфляционных процессов. НБУ прогнозирует снижение инфляции в 2022 году до 7,7%, а ее возврат к цели 5% ожидается лишь в 2023 году.

Что будет с долларом

– Почему мы видим такие "американские горки" в исполнении гривны? Какие факторы на это влияют?

– После длительного периода укрепления гривны, в ноябре прошлого года доллар начал дорожать с отметки 26,1 грн в начале месяца до 27,3 грн к его концу. В декабре последовала временная стабилизация курса, а в январе рост доллара возобновился и рос вплоть до 27 января, когда курс на межбанке достиг отметки 29 грн. С этого момента наступил разворот, и доллар опустился к 27,8 грн.

Обычно на курс влияют множество разных факторов, но у снижения гривны последних месяцев есть самая явная и очевидна причина – угроза войны. Сообщения о накоплении войск РФ на границе с Украиной пошли в ноябре, и вызвали первую волну роста. Ситуация еще сильнее обострилась зимой после выдвижения РФ так называемого ультиматума в отношении США и НАТО.

На этом фоне иностранные инвесторы активно продавали ОВГЗ и меняли полученную гривну на валюту.

Дополнительный, не связанный с геополитикой фактор – большие расходы госбюджета в декабре. Желание во что бы то ни стало освоить годовые бюджеты – вылилось в большие гривневые траты, и эта гривна в январе оказалась на валютном рынке в виде дополнительного спроса на валюту.

Впрочем, после серии переговоров лидеров США, НАТО, стран Европы с Кремлем накал ситуации стал понемногу спадать, а риск "горячей" войны понижаться. Это и стало причиной частичного восстановления гривной своих позиций. Если говорить о последней неделе, то курс доллара потерял примерно 1,2-1,4%.

– Каков прогноз на ближайшее время?

– Если прогнозировать на неделю вперед, то доллар на межбанке может снизиться до 27,6 грн, а наличный доллар будет торговаться по 27,5/27,7 грн. На более длительном промежутке курс по-прежнему в первую очередь будет зависеть от развития геополитической ситуации на границе с РФ.

– Что украинцам следует делать сейчас – скупать доллар или продавать?

– Пока мы имеем дело с полной неопределенностью. Если ситуация вновь обостриться, то валюта опять начнет дорожать, и выиграют те, у кого сбережения в валюте. А если продолжится деэскалация, то гривна и дальше будет укрепляться, и выиграют те, кто хранит в национальной валюте. Однако вряд ли кто-то наверняка знает, как будут развиваться события. В такой ситуации не надо спешить менять всю гривну на доллар, или наоборот. Лучший метод в ситуации неопределенности – диверсификация рисков, принцип "не хранить все яйца в одной корзине". С этой целью можно посоветовать, например, разделить сбережения на три равные части и хранить их, соответственно, в гривне, долларе и евро.

Три главных риска

– Если бы вы составляли условный топ рисков и возможностей для Украины в 2022 году, что бы туда вошло?

– Я вижу ряд наиболее значимых рисков в текущем году.

Первый – обострение геополитической ситуации в отношениях с РФ, возврат конфликта в "горячую" фазу. Кроме очевидных гуманитарных и экономических потерь это может привести к серьезному оттоку капитала, сокращению иностранных инвестиций, падению гривны, росту цен.

– обострение геополитической ситуации в отношениях с РФ, возврат конфликта в "горячую" фазу. Кроме очевидных гуманитарных и экономических потерь это может привести к серьезному оттоку капитала, сокращению иностранных инвестиций, падению гривны, росту цен. Второй – отсутствие политической воли в проведении антикоррупционных реформ, реформ судебной системы, усиления независимости НБУ, корпоративного управления предприятиями с государственной долей. По сути, это будет означать разрыв программы с МВФ. Кроме траншей МВФ, Украина в этом случае может остаться без денег других международных финансовых организаций, макрофинансовой помощи ЕС. Могут быть понижены рейтинги страны, вырастет доходность (стоимость обслуживания) госдолга. Снизятся валютные резервы, а это подушка безопасности страны.

– отсутствие политической воли в проведении антикоррупционных реформ, реформ судебной системы, усиления независимости НБУ, корпоративного управления предприятиями с государственной долей. По сути, это будет означать разрыв программы с МВФ. Кроме траншей МВФ, Украина в этом случае может остаться без денег других международных финансовых организаций, макрофинансовой помощи ЕС. Могут быть понижены рейтинги страны, вырастет доходность (стоимость обслуживания) госдолга. Снизятся валютные резервы, а это подушка безопасности страны. Третий – экономический популизм. Опасаться надо не повышения тарифов ЖКХ, а, наоборот, их замораживания. Необоснованного роста зарплат и пенсий, раздачи других экономических "плюшек" для восстановления политической популярности властей.

Подобные меры, не подтвержденные возможностями бюджета, приведут к росту госдолга, общей разбалансированности экономики, росту инфляции и девальвации гривны.

Соответственно, возможности Украины связаны с продолжением сотрудничества с МВФ, выполнением всех взятых на себя обязательств, в проведении экономических и институциональных реформ, и с ответственной экономической политикой, без дешевого популизма.

Как писал "Телеграф", специалисты предлагают украинцам держать деньги в облигациях внутреннего займа или других ценных бумагах.