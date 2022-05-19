Война откорректировала, но не разрушила планы. В Украине появился новый бренд детской одежды KRAKO

Несмотря на войну, украинцы запускают новые бренды с производством внутри страны

Свою новую компанию основательницы называют "ребёнком войны" – потому что появилась во время войны и предлагает одежду для новорожденных. Однако идею создать собственный бренд детской одежды KRAKO подруги Ирина Краснокутская и Марина Колесникова вынашивали задолго до этих событий – последние девять месяцев. Официальный старт бренда был намечен на 10 марта. Война существенно замедлила, но не сломала эти планы.

"За последние 84 дня в Украине родилось более 43 тысяч детей. Несмотря на звуки сирен несколько раз в день, несмотря на беспокойство и тревожность мам, этим детям должно быть комфортно. И мы можем в этом помочь. Ведь KRAKO – это бренд, в котором ребенку удобно. Мы изготавливаем базовую одежду из натуральных тканей и продумываем каждую деталь в каждой модели", – говорит Марина Колесникова.

Сегодня в коллекции KRAKO – четыре капсулы для новорожденных в возрасте от 0 до 24 месяцев, но совсем скоро в ассортименте появится и одежда для детей 2-7 лет. Все ткани и фурнитура имеют международные сертификаты качества и безопасны для малышей. Удачным стечением обстоятельств стало и то, что важнейшим производителем материалов для создания индивидуальных заказов с собственными принтами KRAKO стали именно фабрики Польши, приютившей больше всего украинцев, вынужденных бежать от войны. Большинство изделий отшито еще до начала марта, а часть отшивают на фабрике в центре Украины. Поэтому выход бренда на рынок как раз является весомым вкладом в борьбу на экономическом фронте, потому что позволяет обеспечить людей работой и сохранить команду.

Кроме этого, производитель дарит 100 бодиков женщинам, ставшим мамами во время войны. "Мы слышали множество историй, как украинские женщины рожали во время взрывов в Киеве или Харькове, как становились матерями в бомбоубежищах и подвалах, как проживали первые недели после родов в оккупации… Такие рассказы разбивают сердце, однако каждая мама, переживающая войну вместе с новорожденным малышом, совершает неоценимый подвиг. Поэтому мы решили подарить 100 бодиков детям, родившимся во время войны", – говорит Ирина Краснокутская.

Как получить подарок подробно описано на странице Бренда в Instagram – krako.land . Пока это единственное место, где можно приобрести продукцию KRAKO. Чтобы сделать одежду максимально доступной по цене, новый бренд отказался от инвестиций в рекламу и маркетинг и отложил работу над новым сайтом. Однако товары уже можно приобрести в одном из крупнейших интернет-магазинов детской одежды – Garnamama.

Также приобрести удобную и красивую одежду KRAKO в скором времени можно будет в ROZETKA, Эпицентре, LeBoutique и других магазинах.