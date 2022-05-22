Евро на "черном рынке" уже по 40, доллар догоняет: свежий курс валют в Украине
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Разница между средним курсом банков и "черным" рынком — около пяти гривен
После незначительного спада стоимость иностранных валют снова "поползла" вверх. Доллар на "черном рынке" подорожал в среднем почти на полторы гривны, а евро наконец-то достигло отметки в 40 гривен. За последние несколько лет это рекорд стоимости валюты на украинском финансовом рынке.
Более подробно об актуальном на 22 мая курсе расскажет "Телеграф", ссылаясь на данные "Минфина".
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В воскресенье утром неофициальная цена за доллар поднялась с 36 грн до 37,40 грн. Продают же американскую валюту за 38,50 грн против вчерашних 37 грн.
Евро же и вовсе достигло психологической отметки в 40 грн — это в продаже. Покупка пока держится в пределах 38,30 гривен. Напомним, что еще вчера валюта стоила 38,50 и 37,50 грн — продажа и покупка соответственно.
Разница между средним курсом в банках и "черным рынком" составляет около пяти гривен для доллара.
Евро, конечно же, чуть дороже.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, стоит ли украинцам беспокоиться за свои сбережения и будет ли уже к лету доллар по 40. Свое мнение высказало сразу несколько финансовых экспертов.