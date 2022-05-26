Почему упал доллар и что будет с курсом в ближайшее время - прогноз экономистов

На стабилизацию курса гривны НБУ пришлось потратить сотни миллионов долларов

После резкого снижения курса гривны, случившегося на прошлой неделе с 19 мая, когда доллар вырос до 37,5 гривен, курс заокеанской валюты несколько снизился и перестал расти.

Почему это случилось на своей странице в Facebook сообщил экономический эксперт Михаил Кухар, отметивший что после наступления паники Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке за 3 дня 1,3 млрд дол.

Это помогло изъять с рынка порядка 40 миллиардов "лишних" гривен, приведя к ее дефициту, а увеличившееся предложение доллара способствовало удовлетворению спроса на заокеанскую валюту и успокоило рынок.

Вместе с тем как долго Национальный банк сможет позволять себе подобные масштабные интервенции – неизвестно, но если верить данным НБУ в виде наличных на счетах хранит менее 6 млрд дол.

Ранее экономический эксперт Олег Пендзин объяснял рост курса доллара излишней гривной, напечатанной для финансирования военных действий и бюджетных расходов в объеме 100 миллиардов гривен.

Падение или рост – что ждет доллар

В то же время системный аналитик Евгений Истребин предсказал доллару падение на несколько ближайших дней.

"Вчера (25 мая – ред.) доллары до обеда продавали по 36. К вечеру дошло до 36,80. Сейчас продажа немного снизилась до 36,50. Если сегодня курс упадёт к концу дня (хотя бы до 36,30) то до следующей среды будет падение. Может даже до 34-35. Рост курса последнее время идёт в среду-четверг. Падение пятница-вторник. Ещё падение очень часто идёт в конце месяца", — пишет в Facebook аналитик.

В то же время по мнению доктора экономических наук Андрея Длигача, особых предпосылок для падения курса доллара в Украине нет, поскольку валюта нам требуется для импорта, а ее поступление в стране в условиях войны ограничено.