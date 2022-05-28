Доллар на "черном рынке" рванул вверх: свежий курс на 28 мая

Официальную валюту Нацбанк удержал на отметках вчерашнего дня, а "черные" расценки поползли вверх

Цены на валюту в Украине постепенно стабилизируются. На выходные, 28 и 29 мая, Национальный банк Украины установил курс европейской валюты на уровне 31,32 гривны. По сравнению со вчерашним банковским днем, как евро, так и американская валюта – доллар США, удержались на своих предыдущих отметках. Последний сегодня будет стоить 29,25 гривны.

Проверенные новости о войне и не только – ищите в нашем Telegram

А вот что касается "черных" расценок, то в обменниках валюта резко подпрыгнула вверх. К примеру, "черный" доллар США в субботу, 28 мая, на покупку стоит 36,40 гривны, по сравнению со вчерашними 36,24 гривнами. А на продаже – 36,65, что на 10 копеек больше, чем в пятницу.

Европейская валюта также подскочила в цене, при покупке евро будет стоить в течение сегодняшних суток 38,60 гривны, а на продажу — 39,10 гривны.

Курс доллара и евро на черном рынке 28 мая

Учитывая стабильность евро, и доллар США другие европейские валюты тоже сегодня не подорожали по отношению к гривне.

Курс валют 28 мая в банках Украины

За польский злотый в выходные будут просить 6,79 гривны. Стабильным остается и румынский лей, его стоимость составит 6,33 гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что согласно информации, предоставленной украинскими экономическими экспертами, на стабилизацию курса гривны Нацбанку пришлось потратить сотни миллионов долларов.