Доллар начал падать даже на "черном рынке": свежий курс на 29 мая

Вслед за долларом дешевеет и евро

Утро воскресенья, 29 мая, принесло Украине более устойчивую позицию гривны относительно иностранных валют даже на "черном рынке" по сравнению с предыдущим банковским днем. Так, доллар за сутки успел подешеветь в среднем на 10 копеек. Схожая ситуация наблюдается и с курсом евро.

Больше деталей расскажет "Телеграф", ссылаясь на данные ресурса "Минфин".

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За покупку американского доллара 29 мая продавцы "черного рынка" попросят у вас 36,30 грн. Это на уже упомянутые десять копеек дешевле, чем сутками ранее. В продаже валюта стоит 36,52 грн, утратив 13 копеек от предыдущих показателей.

Расценки на евро поменялись только в отношении продажи. Здесь стоимость валюты снизилась до 38,95 грн, подешевев сразу на 15 копеек. При этом купить евро по-прежнему предлагают за 38,60 грн.

Курс валют в Украине на черном рынке 29 мая

Разумеется, меняется сейчас и курс валют в банках. В некоторых из них покупка доллара немного подорожала, хотя в целом и держится одних и тех же показателей.

Курс доллара в банках Украины 29 мая

Евро же — напротив — подешевел сразу в нескольких банковских учреждениях.

Курс евро в банках Украины 29 мая

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каких финансовых сюрпризов для национальной валюты и доллара стоит ожидать украинцам в июне. Спойлер — гривну может немного "покачать" из-за частоты спекуляций на рынке.