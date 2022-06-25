Доллар укрепляет позиции на черном рынке, но ожидаются колебания: свежий курс

Национальная валюта просела по отношению к доллару США

Национальный банк Украины в первый выходной день, 25 июня, установил курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 29,25 гривен. При этом в обменниках цена на доллар США достигает 35,37 гривен, что на 7 копеек дороже, чем вчера.

По данным финансового портала "Минфин", "черный" доллар в субботу будут продавать в среднем по 35,50 гривен. И это на 10 копеек больше предыдущих расценок. Покупка американской валюты обойдется украинцам в 35,37 грн.

Цена на евро в украинских обменниках при продаже выросла до 37,22 гривен по сравнению с прошлыми 37,10 гривнами. Что касается покупки евровалюты, то в первый выходной за евро придется выложить 37,40 гривен. И эта цена больше расценок в пятницу на 10 копеек.

Курс доллара и евро на черном рынке 25 июня

Напомним, что по мнению украинских финансистов уже в ближайшее время национальную валюту ожидает девальвация, поэтому хранить свои сбережения украинцам советуют в американских долларах. Эксперты убеждены, что именно заокеанская валюта наиболее "привлекательна" для этого, ведь она в ближайшее время будет значительно стабильнее украинской гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что аналитики прочат доллару США относительную стабильность до конца июня. В частности, эксперт в сфере финансов Максим Орищак уверяет, что цена на американскую валюту до начала июля будет удерживаться в диапазоне 35,5-36,5 гривен, а евро — 37,5-37,8 гривен.