Курс доллара глобально изменит только одно – эксперт назвал, что именно

Только одно событие может резко изменить курс доллара к гривне

В целом курс заокеанской валюты по отношению к украинской продолжает оставаться стабильным и составляет в среднем 35,5 грн за 1 доллар. По словам экспертов, это является наиболее сбалансированным и стабильным курсом, установившемся на сегодняшний день.

По словам экономического эксперта Александра Охрименко, средний курс в 35,5 гривен стал привычным, удобным и устраивающим всех, и изменить его в какую-либо сторону может только один фактор.

"Международная финансовая помощь и экспорт сегодня недостаточно велики, они скорее выполняют роль поддержания нынешнего курса, так как чтобы гривна укрепилась, объемы экспорта и финпомощи должны быть примерно втрое нынешних. Никаких предпосылок для такого масштабного роста я не вижу. Поэтому единственный фактор который может на это повлиять – военные успехи ВСУ. Так, успешное наступление заставит поверить наших партнеров и увеличить объемы помощи, а снятие морской блокады позволит нарастить экспорт. Поэтому военная победа ВСУ – главный фактор влияния на курс доллара до конца войны", — заключает эксперт.

По словам Охрименко, пока идет война, все остальные факторы будут вторичны и могут только стабилизировать курс доллара, но значительные изменения на валютном рынке наступят только вследствие боевых действий и успехов ВСУ на фронте.

По мнению Алексея Куща НБУ не следует отказываться от фиксированного курса доллара и разрешать свободную торговлю долларом на межбанке, ведь тем самым он сыграет на руку спекулянтам и может обвалить курс до 60 гривен за доллар.