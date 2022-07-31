Эксперт прогнозирует снижение стоимости доллара: отвечает ли этому свежий курс

Специалисты прогнозируют, что спустя неделю ситуация со стоимостью американской валюты может стабилизироваться

Подорожание доллара США на черном рынке Украины не слишком обосновано, ведь объективных причин для этого не наблюдается. Как объясняет финансовый эксперт Виталий Шапран, скачок курса больше ориентирован на панику граждан и желание не слишком чистых на руку людей получить "быстрые деньги".

В комментарии "Телеграфу" специалист прогнозирует скорое снижение стоимости американской валюты. По его мнению, финансовая система Украины и банки смогут справиться с такими денежными качелями без лишних затрат.

На регуляцию стоимости доллара, говорит Шапран, повлияет профицит валюты на межбанке. Поэтому он считает, что буквально в течение недели курс вернется к значению 36,6 грн, оставив планку в 40 далеко позади. Вместе с этим эксперт несколько критикует Нацбанк за столь резкое повышение стоимости американской валюты. Он уверен, что более логичным было бы установить курс в пределах 33-34 грн.

Частично с прогнозом эксперта "соглашаются" показатели курса на черном рынке Украины по состоянию на утро 31 июля. Как информирует "Минфин", в продаже доллар опустился до 41,38 грн, что на целых 82 копейки дешевле, чем в предыдущий банковский день. Изменилась и стоимость при покупке — 40,01 грн. Это значит, что на этом уровне доллар "просел" аж на 1,59 грн.

Курс валют на черном рынке в Украине 31 июля

Евро тоже подешевел: в продаже стоит 42 грн, что дешевле на 80 копеек, чем накануне, а при покупке — 40,50 грн (меньше на 50 копеек).

Ситуацию на межбанке Украины можно оценить из инфографик ниже:

Курс доллара в банках Украины 31 июля

Курс евро в банках Украины 31 июля

Напомним, ранее "Телеграф", какие два главных фактора могут повлиять на курс доллара уже в августе. Спойлер — одним из них является запуск зернового экспорта по морскому коридору.