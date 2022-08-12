Доллар на черном рынке дорожает: эксперт объяснил стратегию Нацбанка

У людей по-прежнему есть спрос на иностранную валюту, что и стимулирует скачки курса

Стоимость доллара в ближайшие три месяца будет разительно отличаться от желаемой многими украинцами. Лишь за последние сутки в продаже американская валюта на черном рынке набрала 50 копеек, стремясь к ранее анонсированной аналитиками отметке в 43 гривны. Впрочем, по мнению экономического эксперта Бориса Кушнирука, все не так печально, как может показаться на первый взгляд.

Специалист объяснил "Телеграфу", что сейчас Нацбанк находится перед выбором — какая из двух имеющихся стратегий будет лучшей для экономики страны. Подчеркнем, что они обе так или иначе влияют на вероятное подорожание доллара.

"Зерновой коридор", который открылся в августа, позволит Украине немного заработать с помощью экспорта. Однако видимые изменения начнутся не раньше, чем через три месяца, а до этого будет превышать импорт. Следовательно, доллар будет весьма востребован, в том числе и на черном рынке.

Борис Кушнирук говорит, что в НБУ могут либо выбрать сценарий с девальвацией гривны, параллельно наращивая доллар, либо же стараться и дальше удерживать курс доллара искусственно — по фиксированной сейчас стоимости в 36,56 грн. Он считает, что, скорее всего, будет выбран второй вариант, однако это не убережет американскую валюту от подорожания. Самый большой рост, конечно же, ожидает доллар именно на черном рынке.

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Частично такой прогноз уже подтверждается наличным курсом доллара, о котором отчитывается ресурс "Минфин". По состоянию на утро 12 августа доллар на черном рынке в продаже подорожал на 50 копеек, достигнув отметки в 40,50 грн. При покупке валюта чуть дешевле — 39,80 грн.

Курс доллара на черном рынке Украины 12 августа

Также повысился и евро. Продают эту валюту за 41 грн (+10 копеек за сутки), а покупают — за 40,63 грн (+13 копеек).

Слегка изменилась стоимость валют и на украинском межбанке. Как именно, можно узнать из инфографик ниже:

Курс доллара в банках Украины 12 августа

Курс евро в банках Украины 12 августа

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, в каком случае стоимость доллара США может повыситься до 120 гривен. Все будет зависеть от дальнейшего успеха украинского экспорта.