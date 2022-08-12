Доллар на черном рынке дорожает: эксперт объяснил стратегию Нацбанка
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У людей по-прежнему есть спрос на иностранную валюту, что и стимулирует скачки курса
Стоимость доллара в ближайшие три месяца будет разительно отличаться от желаемой многими украинцами. Лишь за последние сутки в продаже американская валюта на черном рынке набрала 50 копеек, стремясь к ранее анонсированной аналитиками отметке в 43 гривны. Впрочем, по мнению экономического эксперта Бориса Кушнирука, все не так печально, как может показаться на первый взгляд.
Специалист объяснил "Телеграфу", что сейчас Нацбанк находится перед выбором — какая из двух имеющихся стратегий будет лучшей для экономики страны. Подчеркнем, что они обе так или иначе влияют на вероятное подорожание доллара.
"Зерновой коридор", который открылся в августа, позволит Украине немного заработать с помощью экспорта. Однако видимые изменения начнутся не раньше, чем через три месяца, а до этого будет превышать импорт. Следовательно, доллар будет весьма востребован, в том числе и на черном рынке.
Борис Кушнирук говорит, что в НБУ могут либо выбрать сценарий с девальвацией гривны, параллельно наращивая доллар, либо же стараться и дальше удерживать курс доллара искусственно — по фиксированной сейчас стоимости в 36,56 грн. Он считает, что, скорее всего, будет выбран второй вариант, однако это не убережет американскую валюту от подорожания. Самый большой рост, конечно же, ожидает доллар именно на черном рынке.
Частично такой прогноз уже подтверждается наличным курсом доллара, о котором отчитывается ресурс "Минфин". По состоянию на утро 12 августа доллар на черном рынке в продаже подорожал на 50 копеек, достигнув отметки в 40,50 грн. При покупке валюта чуть дешевле — 39,80 грн.
Также повысился и евро. Продают эту валюту за 41 грн (+10 копеек за сутки), а покупают — за 40,63 грн (+13 копеек).
Слегка изменилась стоимость валют и на украинском межбанке. Как именно, можно узнать из инфографик ниже:
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, в каком случае стоимость доллара США может повыситься до 120 гривен. Все будет зависеть от дальнейшего успеха украинского экспорта.