Доллар на черном рынке снова пополз вверх: эксперт опечалил прогнозами

Кризисные ситуации всегда негативно обозначаются на экономике и, как следствие, курсе валют

На черном рынке Украины ситуация вновь меняется в сторону постепенной повышения цены доллара. Уже утром среды, 17 августа, стоимость американской валюты в продаже была равна 40,55 грн, что сразу на 30 копеек дороже, чем в предыдущий банковский день. При этом, по мнению экономического эксперта Артема Ваганова, гривна в кризисные периоды обычно имеет свойство к девальвации, так что без прекращения войны говорить о стабилизации ситуации пока не приходится.

Как передает "УНИАН", специалист подчеркнул, что чем дольше продлятся активные боевые действия на территории Украины, тем выше будет "задираться" значение доллара. На это влияет существование "исторического тренда" на обесценивание нацвалюты.

"Было всего четыре года, в которые гривна укреплялась по отношению к доллару, — отметил Ваганов. — Самая большая ревальвация была в 2018 году, когда гривна укрепилась на 14,5%. Девальвировал курс в кризисные года куда быстрее — от 150% до 197% в год".

Эксперт также подчеркнул, что обычно таких периодов снижения ценности гривны в период независимости Украины было несколько. Для того, чтобы украинцы могли сохранить свои сбережения, Артем Ваганов предлагает вкладывать их в различные активы.

С тем, что гривна продолжит свое падение, частично согласен и свежий курс валют на черном рынке. Как уже упоминалось, в продаже 17 августа за доллар просят 40,55 грн. При покупке американская валюта является чуть дешевле — 40,30 грн. И все равно это на 25 копеек дороже, чем днем ранее.

Курс валют на черном рынке Украины 17 августа

Подорожал и евро. В продаже европейская валюта перешагнула очередную отметку — сейчас стоит 41,09 грн. При процессе покупки у вас за евро попросят в среднем 40,70 грн.

Ситуация на межбанке Украины обрисована в инфографиках ниже:

Курс доллара в Украине 17 августа

Курс евро в Украине 17 августа

Напомним, ранее "Телеграф" общался с экономическим экспертом Александром Охрименко, который попытался спрогнозировать стоимость валюты до конца августа.