Доллар на черном рынке стабилен: эксперт рассказал, что ждать от цен уже этой осенью

Эксперт рассказал, что будет влиять на курс американской валюты в ближайшие месяцы

Главный банк страны (НБУ) может кардинально изменить свою политику насчет ситуации на валютном рынке уже в ближайшее время. Если это произойдет, то официальный курс будет существенно отличаться от наличного. Однако пока доллар по курсу НБУ удерживается на отметке в 36,57 гривен.

Как для издания 24 канал сообщил экономический эксперт Борис Кушнирук, дальнейшие решения регулятора будут зависеть от ситуации с платежным балансом. По его словам, осенью на курс доллара будут больше всего влиять объемы поступления валюты в страны — то есть реальная ситуация с платежным балансом.

Экономист отмечает, что выручка от экспорта сельскохозяйственной продукции улучшит ситуацию на валютном рынке, однако эффект будет заметен только через три-пять месяцев.

Не менее важным фактором, убежден специалист, ситуация на фронте. В частности, речь идет о положительном и негативном развитии событий. Если реальный станет вторым, отрицательным случаем, то спрос на покупку продукции упадет.

"Если у тебя есть уверенность, то есть ситуация улучшается, то ты можешь даже доллары продать. Если у тебя есть негативные ожидания, валюта не продается. Вот и фактор, изменяющий спрос на иностранную валюту", — объяснил он.

Кушнирук также добавил, что в уже привычной ситуации, безналичный объем валюты значительно больше наличного. И фактически тогда наличный курс очень привязан к безналичному. В нынешних условиях, когда безналичный рынок существенно снизился, это ограничивает возможность влиять на ситуацию.

Ситуация на черном рынке пока демонстрирует относительную стабильность даже несмотря на удорожание цен на валюту на прошлой неделе.

Если рассмотреть ситуацию в рамках данных, публикуемых финансовым порталом "Минфин", то в течение последних дней американская валюта частично свой рост приостановила. В частности, в первый выходной недели, 20 августа, доллар при покупке будет стоить 40,74 гривны. В то же время, продажа обойдется в 40,95 гривен.

Что касается расценок на европейскую валюту, то в течение сегодняшних суток евро в обменниках при покупке обойдется в 40,80 гривен. А вот при продаже за него придется выложить 41,15 гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, какое условие, по мнению экспертов, заставит доллар удержать свои позиции.

Также напомним, что, по мнению аналитиков, цена на американский доллар в августе существенно снижаться не будет и будет стоить около 40 гривен.