Доллар на пороге новой психологической отметки: эксперт рассказала, что влияет и каким будет курс на черном рынке

Главная задача — удержать доллар от перешагивания отметки в 41 гривну, иначе подорожание продолжится

Пока в Украине продолжается тенденция превышения спроса на доллар над его предложением, сама американская валюта продолжает неумолимо расти на черном рынке. Во вторник, 23 августа, доллар едва ли не впервые дороже в покупке, чем евро — стоит 40,80 грн (разница в пять копеек). По мнению директора департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анны Золотько, сейчас для украинцев очень важно удержать доллар в пределах 41 гривны, чтобы не допустить дальнейшего подорожания.

Об этом сообщает "24 канал". Экспертка объяснила, что многие продавцы валюты были бы не против поднять планку стоимости доллара США. Но эту линию "сопротивления", которую удерживают другие представители рынка и НБУ в том числе преодолеть пока не удается.

Кроме человеческого фактора, влияющего на курс валют на черном рынке, есть также и политические.

"По моему мнению, сейчас дополнительное давление на гривну в наличном сегменте создает психологическое напряжение в обществе, которое возникает из-за ожиданий усиления военной агрессии со стороны россии накануне 24 августа и непосредственно в День Независимости", — подчеркивает специалистка.

Она надеется, что перешагнуть за 41 гривну доллару все же не удастся. Но если такое случится, то, по словам Анны Золотько, уже к концу недели американская валюта будет колебаться в пределах 40,5-41,5 гривен. Сама экспертка, как не прискорбно, склоняется больше ко второму варианту.

Судя по обновленному курсу на 23 августа, Золотько не так уж и далека от истины. Доллар в покупке подорожал за сутки на 20 копеек, достигнув значения 40,80 грн. При продаже за валюта США просят 40,97 грн, что на 12 копеек превышает показатели понедельника.

Курс валют на черном рынке 23 августа

Евро тоже слегка изменился в цене. Речь не о продаже, которая стабильна — 41 гривна. А вот при покупке за европейскую валюту в среднем просят 40,75 грн, что на 10 копеек дороже, нежели днем ранее.

Как выглядит ситуация на украинском межбанке, можете узнать из графиков ниже:

Курс доллара в банках Украины 23 августа

Курс евро в банках Украины 23 августа

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какое решение на финансовом рынке Украины может привести до подорожания доллара минимум втрое. Свой прогноз озвучил банкир Сергей Фурса.