Доллар на черном рынке держит позиции: эксперт рассказал, чего ждать к концу сентября

Резкого скачка вверх у доллара не будет, но и улучшения стоимости гривны ждать не стоит

Вторые сутки подряд на черном рынке Украины наблюдается временное затишье насчет стоимости иностранных валют. Доллар едва изменил свою стоимость в сторону подорожания, удерживая среднюю цену в 41,40 грн, а евро немного подорожал при продаже. Впрочем, такая ситуация вряд ли продержится длительное время. По мнению экономического эксперта Алексея Куща, к концу сентября мы будем наблюдать постепенную девальвацию нацвалюты, что позволит доллару укрепиться в обменниках на уровне 42-43 гривен.

Об этом специалист рассказал в комментарии "Телеграфу". По его словам, на изменение курса валют в Украине сейчас влияет немало факторов — причем в обе стороны. Это и отток гривны из банковских учреждений, и увеличение аграрного экспорта, и дополнительное выведение доллара на карты украинцев в Европе.

"Но все они в данный момент не играют роли, достаточной для резкого скачка курса доллара в сторону его роста, — считает Кущ. — В целом, тенденция к девальвации гривны будет сохраняться, но это будет происходить постепенно".

Эксперт прогнозирует, что сентябрь украинцы могут закончить с ценой 42-43 гривны за "черный доллар".

Свежий курс, опубликованный ресурсом "Минфин", пока не дает достаточных поводов для беспокойства о подобном развитии ситуации. Доллар пока демонстрирует относительную стабильность. Вторые сутки подряд его цена в продаже равна 41,60 грн, при покупке — 41,40 грн.

Курс валют на черном рынке Украины 11 сентября

Евро не изменил своей стоимости при покупке — за него снова просят 40,70 грн. Однако в продаже он подорожал на больше, чем 80 копеек. В воскресенье, 11 сентября, его средняя цена равна 40,95 грн.

О ситуации на межбанке Украины можно судить из инфографик ниже:

Курс доллара в банках Украины 11 сентября

Курс евро в банках Украины 11 сентября

Ранее "Телеграф" рассказывал, может ли стоимость доллара за первый месяц осени взлететь до 50 или даже 100 гривен. Ситуацию прояснил аналитик Александр Болтян.

Также мы писали о том, как на курс американской валюты в Украине могут повлиять "зерновые" угрозы диктатора путина.