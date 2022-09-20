Доллар перевалил за 42 грн: в чем причина и снизится ли курс

Доллар отреагировал на бытовую ситуацию в Украине, считает эксперт

Наличный доллар на черном рынке продолжает расти и несмотря на прогнозы экспертов, что до конца года он вряд ли преодолеет отметку в 42 грн, этот рубеж был перейден на утро 20 сентября. Доллар вырос и на продаже, и на покупке. Евро также подскочил в цене, но не так заметно.

При этом эксперты не ожидают существенного роста стоимости наличного доллара и связывают его скачек с наступлением холодного сезона. По мнению экономического эксперта Олега Пензина, причиной скачка стала массовая покупка обогревательных приборов и соответственно рост импорта и востребованность американской валюты для этих целей.

Как только рынок успокоится, стабилизируется и курс, считает эксперт. С ним в целом согласны и в Нацбанке. Замглавы Совета НБУ Василий Фурман отмечает, что фиксированый курс в Украине незначительно отличается от курса в обменниках и это допустимое отклонение. Он также добавил, что резервы НБУ стабилизировались и увеличились, на курс гривны также позитивно повлияло увеличение экспорта.

Несмотря на прогнозы доллар нестабилен и курс достиг на черном рынке 42,1/42,25 грн и в банках 41/42 грн за USD. Эти данные усредненные по Украине, в зависимости от региона средняя стоимость отличается. Например, в Харькове за доллар просят 42,175/42,4 грн.

Курс доллара в Украине

Ранее "Телеграф" сообщал, что курс доллара в Украине может расти на фоне новостей из США и изменения финансовой политики американского центробанка. В таком случае изменения нужно ждать уже с четверга. Негативно на национальную валюту влияет и большое количество ввозимых в Украину товаров.