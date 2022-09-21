Доллар в Украине растет: совет от финансиста, стоит ли скупать валюту

Наличный доллар не единственный способ получить выгоду

Курс доллара в Украине на наличном рынке продолжает расти. После того, как накануне он преодолел отметку в 42 грн, он продолжает карабкаться вверх. Это вызвано недостатком именно наличного доллара на рынке.

Такое мнение высказал финансист Сергей Фурса. Он отметил, что раньше доставить недостающую валюту в Украину можно было самолетами. Сейчас такие объемы доставлять не могут.

Фурса отметил, что украинцы создали ажиотаж повышением спроса, покупая наличный доллар и пряча его "под матрасом". Он также посоветовал украинцам не скупать доллары, ведь на них влияет инфляция, а размещать вклады в банках или приобретать долларовые военные облигации, которые могут принести доход.

Для тех, кто хочет приобрести наличный доллар в обменниках стоит ориентироваться в курсе на 21 сентября. В среднем по Украине доллар стоит 42,4 / 42,75 грн.

Курс доллара в Украине

Ранее "Телеграф" сообщал, что Нацбанк озаботился вопросом наличия американской валюты в Украине и вмешивался в этот процесс. Получить наличную валюту на руки также можно проведя доллары или евро через депозит банков — такую услугу предоставляют не все финансовые учреждения и на определенных условиях.