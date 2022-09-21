"Золотой лук": почему в Украине растут цены на овощи

Репчатый лук, похоже, будет только дорожать

Из-за полномасштабного вторжения рф и инфляции в стране растут цены на многие товары, включая овощи. В Украине подскочили цены и на репчатый лук.

Об этом сообщает east-fruit.com. По информации источника, цены на лук стремительно растут из-за ограниченного предложения на рынке.

Эксперты считают, что основной причиной подорожания овоща стали проливные дожди, из-за чего многие хозяйства вынуждены были приостановить уборку урожая. На сегодняшний день украинские фермеры готовы отгружать репчатый лук по цене не дешевле 22-27 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем неделей ранее.

Кроме того, цены на репчатый лук растут из-за оптовиков, которые закупают его для закладки на хранение. Добавим, в этом году урожай репчатого лука будет гораздо ниже, чем сезоном ранее из-за российской оккупации Херсонской области, которая являлась лидером по выращиванию овоща. Также на урожай 2022 повлияли неблагоприятные погодные условия.

Эксперты отмечают, что на текущий момент оптовая цена на лук в Украине уже в среднем в 4,4 раза выше, чем годом ранее. Аналитики считают, что овощ будет дорожать, ведь некоторые большие игроки на рынке решили закладывать лук на хранение и воздержались от продаж в ожидании дальнейшего роста цен на продукт.

Напомним, сеть ресторанов McDonald’s начала поэтапное возобновление работы в Украине. Цены в меню стали значительно выше, чем до полномасштабного вторжения россии.

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