Курс доллара на середину октября – эксперт дал прогноз чего ждать от курса

Доллару предсказали кратковременную стабильность

Мобилизация в рф оказала серьезное, но кратковременное влияние на курс доллара к гривне, хотя и девальвировала последнюю на черном рынке до 45 гривен, впоследствии иностранная валюта упала до примерно 43 гривен

По словам экономического эксперта Бориса Кушнирука "Телеграфу", на период до середины октября он ждет курс в пределах 43,5-44 гривен за доллар, правда при одном условии.

"Если не случится никаких форс-мажорных обстоятельств, прежде всего в военной сфере. Если все будет сравнительно стабильно, доллар не должен быть выше 43,5-44 гривен в ближайшие 2 недели", — подчеркнул эксперт.

По словам собеседника "Телеграфа" на курс оказывают постоянное влияние такие факторы как дефицит наличной валюты и рост наличной гривны, запускаемой в оборот.

"Государство печатает гривну для выплат зарплат военным и пенсий пенсионерам, немалая ее часть в итоге перетекает на валютный рынок, где люди пытаются купить доллар. Спрос превышает предложение и курс растет еще сильнее. Этот дефицит пытается покрыть своими валютными аукционами НБУ", — объясняет Кушнирук беспрерывный процесс давления эмиссии гривны и спроса на курс доллара.

В то же время, по мнению экономического эксперта Даниила Монина, уже к концу сентября доллар может вырасти до 45 гривен.