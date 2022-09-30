Доллар на черном рынке подешевел: эксперт рассказал, почему в октябре ситуация может кардинально измениться

Ситуация на наличном рынке страны остается нестабильной из-за ряда факторов

Уже в следующем месяце наличный курс валют может возрасти. Такую же ситуацию эксперты предрекают и официальной валюте. По мнению экономиста Даниила Монина, ситуация будет напрямую зависеть от объема финансовой помощи от Европейского союза.

Об этом эксперт рассказал в своем интервью для 24 канала. По словам аналитика, из-за того, что в сентябре Украине так и не удалось получить финансовую помощь от Запада, это существенно отразилось на национальной валюте, просевшей в цене.

Эксперт предполагает, что в октябре курс доллара в Украине может вернуться к росту. Такое развитие событий может быть обусловлено задержками поставок финансовой помощи от ЕС. Кроме того, велика вероятность того, что Национальный Банк может принять решение о еще одной коррекции фиксированного курса в сторону 39 – 40 гривен в октябре. И тогда ожидается наличный рост до 43 – 45 гривен,

"Поэтому прогноз таков: курс 42 — 43 на наличном рынке, если официальный курс останется 36,57 и курс 43 — 45, если НБУ решится на еще одно ослабление гривны", — пояснил Монин.

Если рассмотреть ситуацию на черном рынке Украины, можно четко отследить незначительное, однако уверенное падение цены на американскую валюту. В частности, согласно данным финансового портала "Минфин", доллар США в последний день рабочей недели подешевел при продаже до 41,90 гривен, хотя еще вчера его цена составляла ровно 42 гривны. Что касается продажи, то в пятницу цена составляет 42,10 гривен, что на 10 копеек дешевле, чем в четверг.

Европейская валюта в украинских обменниках сегодня обойдется украинцам в 40 гривен при покупке. В то же время, продажа будет стоить 40,30 гривен. Из этого можно заключить, что "черный" евро в отличие от вчерашних цен подорожал.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению финансовых аналитиков, цена на американскую валюту в октябре может подскочить до 44 гривен за один доллар США.