Курс стабилизировался: что будет с долларом в Украине на этой неделе

На наличном рынке доллар сохраняет стабильность

Наличный курс доллара приблизился к 39 гривнам. На таком же уровне доллар находился еще в августе текущего года. Стоит ли ожидать изменений на этой неделе

26 октября, по данным Минфин, в банках Украины наличный курс доллара составляет 39,40. Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько отмечает, что на наличном рынке сейчас наблюдается стабильность, передает 24 канал. Об этом говорит разрыв между курсом покупки и курсом продаж. Он сократился до 10-11 копеек.

На данный момент в обменниках доллар покупают в среднем по 39,30 грн, а продают по 40,21 грн. Что касается евро, то покупка — 38,17 грн, а продажа — 39,37 грн.

Согласно прогнозам, на этой неделе наличный курс доллара существенно не потерпит изменений, если общая ситуация не ухудшится. Таким образом, он будет оставаться в коридоре 39,9 – 40,8 грн за доллар.

Ранее издание "Телеграф" сообщало, что курс доллара будет падать, но возможен и резкий рост. Экономический эксперт назвал условия.

Также новостной портал "Телеграф" писал о том, что эксперт рассказал, что будет с курсом до конца 2022 года.