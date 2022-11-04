Курс доллара в Украине: эксперт рассказал, ожидать ли "скачков" в ближайшее время

Эксперт объяснил, что влияет на курс доллара

Курс доллара зависит от успешного продолжения зерновой инициативы. В связи с последними событиями о возможном её прекращении, курс может быть нестабильным.

Финансовый эксперт Василий Матий рассказал, что на предложение доллара на наличном рынке негативно повлиял срыв экспорта. По его словам, экономические условия являются важным фактором для стабильности курса доллара, передает 24 канал.

Матий спрогнозировал возможные "скачки" валюты из-за новостей о прекращении так называемой "зерновой сделки".

"Курс зависит от успешного продолжения зерновой инициативы, поэтому может шататься из-за новостей о возможном прекращении", — сказал эксперт.

4 ноября, по данным Минфин, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,90 грн (покупка) и 40,50 грн (продажа). Курс НБУ — 36,56 грн. На черном рынке доллар покупают по 40,25 грн, а продают по 40,40 грн.

Напомним, что в Украине прогнозируют валютные "качели". Эксперты рассказали, когда курс доллара может начать расти и чего стоит ожидать.