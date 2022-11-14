Бывает ли столько совпадений? Связан ли фонд TECHIIA с российским букмекером 1XBET

У фонда TECHIIA помогающего ВСУ могут быть очень близкие связи с российским бизнесом

Со времен российского вторжения 24 февраля украинцев тяжело удивить помощью ВСУ и беженцам – десятки тысяч человек занимаются сегодня этой работой, а помогают своей гривной им абсолютное большинство жителей страны.

Но все же бизнесменам Олегу Кроту и Юрию Лазебникову, основателям благотворительного фонда TECHIIA это удалось – они помогли ВСУ на сумму порядка 60 млн дол, то есть около 2 млрд грн.

Такую сумму называли не только партнеры, но и другие известные волонтеры, например, певица, а ныне волонтерка Даша Астафьева, разместившая совместное фото с Олегом Кротом на своей странице в Instagram.

Дарья Астафьева благодарит Олега Крота

Но вскоре у СМИ возникли вопросы.

А были ли 60 миллионов долларов?

Уже 1 марта на официальном сайте фонда TECHIIA появилась информация о выделении 100 млн грн. на помощь ВСУ, и после этого фонд периодически информировал о сумме и номенклатуре передаваемой помощи.

Однако последний подобный отчет с указанием куда пошли деньги, датированный июнем, указывал сумму в 620 млн грн, то есть примерно в 3 раза меньше, чем было заявлено в августе.

Последний отчет дал помощь в 21,2 млн дол

На это несоответствие обратили внимание в Forbes Украина подчеркнув, что:

более 90% средств, расходуемых фондом TECHIIA является собственными средствами его учредителей Олега Крота и Юрия Лазебникова;

оба бизнесмена являются совладельцами холдинга TECHIIA чья выручка за 2021 год составила 62,2 млн дол.

Таким образом получается, что — либо фонд отдал всю свою выручку за прошлый год, что скорее всего привело бы к его банкротству, или же сумма пожертвований была несколько преувеличена.

Но более того, в Forbes Украина нашли связь между фондом TECHIIA и российским бизнесом.

TECHIIA и российские букмекеры – три совпадения?

В Forbes Украина обратили внимание на то, что соучредитель и фонда, и холдинга TECHIIA Юрий Лазебников до 21 марта 2020 года являлся директором ООО "Ме-Эстейт". До него же компанией руководил Сергей Цыпин, который является владельцем ООО "Твоя беттинговая компания", официального представителя российского букмекера 1XBET.

Кстати примерно в то время, когда фонд TECHIIA сообщил о помощи в 60 млн дол., Комиссия по регулированию азартных игр Украины аннулировала лицензию "Твоя беттинговая компания".

Сам по себе факт руководства одним из совладельцев TECHIIA фирмой, работавшей на оккупантов, еще ничего не доказывал, в конце концов Юрий Лазебников является соучредителем более десятка коммерческих структур.

Второе совпадение – активная реклама TECHIIA в конце августа. Примерно в то время как регулятор решал вопрос лицензии "Твоя беттинговая компания". К примеру, лицензию отобрали 6 сентября, а тот же пост Даши Астафьевой датируется 29 августа. Можно предположить, что сам вопрос лишения лицензии обсуждался как раз в момент рекламы деятельности фонда.

Наконец третьим "совпадением" стало заявление TECHIIA, в котором там категорически отвергли какую бы то ни было связь с "Твоя беттинговая компания".

"От имени компании заявляем, что ни холдинг TECHIIA, ни его партнеры не имеют никакого коммерческого, понятийного или какого-либо другого отношения к компании ООО "Твоя беттинговая компания", — говорится на сайте фонда.

Но в то же время на сайте компании WePlay, одной из порядка 20 компаний, созданных учредителями TECHIIA и входящей в одноименный холдинг утверждается, что компания 1XBET была партнером проводимых WePlay турниров по киберспорту весь 2021 год.

То есть холдинг TECHIIA официально не имеющий никаких дел с ООО "Твоя беттинговая компания" гордится тем, что прямая российская фирма 1XBET является партнером одной из фирм холдинга. Для третьего совпадения, доказывающего, что TECHIIA не связана с российским бизнесом – это многовато.

Убыточный бизнес и офшоры

Впрочем, в деятельности TECHIIA есть и другие странности. Например, ООО "Славутич", которое осуществляет деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии, предоставления услуг технического консультирования в этих областях.

Предприятие арендует у Киева земельный участок в 9,43 га рядом с Днепром, а сама земля относится к рекреационной зоне и по соседству с ним находится киевский отель "Фараон". Но куда интереснее другое.

Согласно данным сервиса Опендатабот, в 2020 году "Славутич" заработал 461 тысячу гривен, при этом финансовый результат компании составил 13,865 млн грн убытков. То есть фирма получается абсолютно убыточной — ни много, ни мало в 30 раз.

Тут есть два варианта: либо фирма в 2021 году стала резко прибыльной, либо ее убыточность просто для отвода глаз. Но судя по тому, что компания в 2022 году имеет налоговый долг в 1,6 млн грн., более вероятно именно второе.

Так, принадлежит ООО "Славутич" фирме "Течия холдинг лимитед", зарегистрированной в излюбленной отечественным бизнесом офшорной зоне Кипра, в которой Олег Кроту и Юрию Лазебникову принадлежат по 50%.

Соучредители "Течия холдинг лимитед" Олег Крот и Юрий Лазебник

Более того, одним из двух директоров кипрского офшора является сам Олег Крот, а зарегистрирована компания была 13 августа 2019 года. Сам фонд TECHIIA кстати, был зарегистрирован в Украине 9 августа 2019 года, такое вот совпадение.

Выходит, что компания, принадлежащая двум успешным бизнесменам, через кипрский офшор находится в сплошном убытке и долгах перед госбюджетом, тем не менее продолжает работать. Так может она нужна для вывода средств в офшор и уклонения от налогов, что так "уважает" отечественный бизнес?

Любопытно, что владельцы российской 1XBET – Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин давно живут на Кипре, здесь же находится и центральный офис беттинговой компании. Еще одно совпадение?

Владельцы 1XBET – Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин

В самой TECHIIA продолжают утверждать, что стали жертвами "грязной заказной компании в СМИ".

Вообще же российский бизнес идет на всяческие уловки, чтобы скрыть свою работу в воюющей сегодня с рф Украиной.