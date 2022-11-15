Потеря работы во время войны: как получить стаж для пенсии без трудоустройства

Страховой стаж в Украине можно получать без трудоустройства

В связи с полномасштабным вторжением россии в Украину многие из наших граждан потеряли работу. Вместе с ней украинцы теряли и привычную возможность для заработка стажа и выхода на пенсию. Однако такая ситуация не является безвыходной.

Как сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович. Если из-за войны гражданину не хватило страхового стажа для выхода на пенсию то у него имеется несколько вариантов для выхода из ситуации:

Встать на учет в центре занятости

По словам Жолнович, учет в центре занятости будет засчитываться, как стаж. Более того, там же можно найти и другую работу или выполнять общественные работы, что также будет включено в страховой стаж.

Договор с Пенсионным фондом

Если гражданин заключит договор с ПФУ, то он может доплатить взносы, за то количество месяцев, которых ему не хватило для выхода на заслуженный отдых.

Досрочная пенсия

Как рассказала министр социальной политики, в случае, когда гражданину до выхода на пенсию осталось менее полутора года, то он может начать получать выплаты досрочно. Однако тогда размер пенсии может быть ниже.

Кроме того, в ситуации, когда будущий пенсионер был вынужден выехать за пределы Украины и приостановить официальную трудовую деятельность он также сможет продолжать зарабатывать страховой стаж.

Сообщается, что для этого в Украине вскоре будет принят закон "Об упрощении приобретения страхового стажа". Согласно новому документу, используя "Дию" или пенсионный кабинет гражданин также сможет делать страховые взносы. Размер взносов можно будет определять самостоятельно.

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