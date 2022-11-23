Гривна стабилизируется? Чего ждать от доллара на этой неделе

Спрос на американскую валюту среди украинских граждан значительно снизился

В ближайшую неделю стоимость доллара, которому прогнозируют снижение в цене на 2023 год, будет оставаться практически непоколебимой. Однако, как отмечает директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, вполне вероятно, что к выходным доллар слегка повысит свое влияние на рынке, хорошо "перебравшись" за отметку в 40 гривен.

На это, как пишет 24 канал, влияет весьма оптимистичный период для гривны, который начался на финансовом рынке во второй половине ноября. Специалистка подчеркивает, что в последние дни в Украине значительно упал спрос на покупку доллара, зато продавать его начали намного чаще.

Гривне в наличном обиходе Золотько прогнозирует "умеренное укрепление". Стоимость доллара на черном рынке же, по ее словам, должна была к пятницу вновь преодолеть отметку в 40 гривен. При этом слишком большого подорожания валюты экспертка не предвидит.

Такую позицию практически подтверждает актуальный на среду, 23 ноября, курс валют на черном рынке Украины. Только прогнозы все равно были опережены на несколько дней — американская валюта уже продается и покупается больше, чем за 40 гривен.

Так, при покупке за доллар у вас попросят 40,30 грн, а вот при продаже он будет чуть дороже — 40,41 грн. Совсем немного отличается стоимость евро: покупают валюту за 40,70 грн, а продают — за 40,90 грн.

Курс валют на черном рынке 23.11.2022

Каким является официальный курс валют в банках Украины, вы можете узнать из инфографик ниже:

Курс доллара в Украине 23 ноября

Курс евро в Украине 23 ноября

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет американскую валюту уже к концу ноября. Свой прогноз по поводу позиции доллара озвучил эксперт Герман Марченко.

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