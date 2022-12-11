Доллар снова дорожает: чего ждать от валюты на следующей неделе

Гривне прогнозируют стабильность, что пока не совсем совпадает с действующим курсом на черном рынке

Пока в правительстве просчитывают вероятный курс доллара США на следующий год, иностранная валюта в обменниках постепенно дорожает. По сравнению с предыдущим банковским днем доллар продают на 10 копеек дороже — по 40,90 грн. Однако в ближайшие дни можно ожидать стабилизации ситуации, на что не в последнюю очередь повлияет близость новогодних праздников.

Подробнее объяснил глава службы продаж казначейских продуктов банка "Авангард" Юрий Крохмаль, пишет "НВ". По его мнению, сейчас многие украинцы начинают традиционного готовиться к встрече Нового года, благодаря чему чаще захаживают на различные распродажи.

Это способно позитивно повлиять на курс национальной валюты, ведь растет предложение на наличном рынке. Эксперт уверен, что на следующей неделе, с 12 по 18 декабря, от доллара не стоит ждать серьезных подорожаний — он останется в пределах 39-40 гривен.

Пока что курс валют на черном рынке подтверждает слова Крохмаля. Так, 11 декабря в обменниках можно купить доллар в среднем за 39,93 грн, а продать — за 40,09 грн. Это слегка дороже, чем за валюту просили днем ранее. Стоимость евро также слегка возросла: продажа – 41,80 грн, покупка – 41,63 грн.

Курс валют в Украине 11 декабря

Как обстоит ситуация с курсом валют на украинском межбанке, узнавайте из инфографик ниже:

Курс доллара в Украине 11 декабря

Курс евро в Украине 11 декабря

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще прогнозы эксперты дают для доллара к концу декабря.

Отметим, что весьма серьезное подорожание валюты эксперт Богдан Слуцкий видит примерно к осени 2023 года. Что на это повлияет, читайте в нашем материале.