Доллар снова дорожает: чего ждать от валюты на следующей неделе
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Гривне прогнозируют стабильность, что пока не совсем совпадает с действующим курсом на черном рынке
Пока в правительстве просчитывают вероятный курс доллара США на следующий год, иностранная валюта в обменниках постепенно дорожает. По сравнению с предыдущим банковским днем доллар продают на 10 копеек дороже — по 40,90 грн. Однако в ближайшие дни можно ожидать стабилизации ситуации, на что не в последнюю очередь повлияет близость новогодних праздников.
Подробнее объяснил глава службы продаж казначейских продуктов банка "Авангард" Юрий Крохмаль, пишет "НВ". По его мнению, сейчас многие украинцы начинают традиционного готовиться к встрече Нового года, благодаря чему чаще захаживают на различные распродажи.
Это способно позитивно повлиять на курс национальной валюты, ведь растет предложение на наличном рынке. Эксперт уверен, что на следующей неделе, с 12 по 18 декабря, от доллара не стоит ждать серьезных подорожаний — он останется в пределах 39-40 гривен.
Пока что курс валют на черном рынке подтверждает слова Крохмаля. Так, 11 декабря в обменниках можно купить доллар в среднем за 39,93 грн, а продать — за 40,09 грн. Это слегка дороже, чем за валюту просили днем ранее. Стоимость евро также слегка возросла: продажа – 41,80 грн, покупка – 41,63 грн.
Как обстоит ситуация с курсом валют на украинском межбанке, узнавайте из инфографик ниже:
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще прогнозы эксперты дают для доллара к концу декабря.
Отметим, что весьма серьезное подорожание валюты эксперт Богдан Слуцкий видит примерно к осени 2023 года. Что на это повлияет, читайте в нашем материале.