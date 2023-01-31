Доллар подешевел еще больше: что принесет курсу валют начало февраля

Специалисты ожидают серьезного скачка стоимости иностранных валют в ближайшие дни

Поражающая в последние дни стабильность наличного доллара США уже с наступлением февраля может резко измениться. По словам аналитика Алексея Козырева, пик ценовых колебаний валюты придется на первые два дня нового зимнего месяца, хотя пока о возможном подорожании валют речь не идет.

Своим прогнозом специалист поделился на портале "Минфин". Он пояснил, что на стоимость доллара на этой неделе будут серьезно влиять различные экономические заседания, которые будут проходить в Европейском центральном банке и Федеральной резервной системе США.

На этих мероприятиях будут рассматривать различные факторы, влияющие на формирование курса доллара, в частности, стоимость нефти. Противоречие отдельных вопросов может вызвать дальнейший диссонанс в стоимости валюты. В Украине это тоже могут почувствовать, хоть и не особенно: коридор для наличного доллара эксперт прогнозирует в пределах 40-41 грн, а для евро — от 42,50 до 44,05 грн.

Стоимость валюты в банках, по мнению Алексея Козырева, будет несколько отличаться от обменников. Так, стоимость доллара он видит в промежутке от 39,70 до 41,10 грн. Евро же, по его мнению, может обойтись от 42,20 до 44,25 грн.

Актуальный курс доллара на черном рынке пока не согласуется ни с какими прогнозами по изменению стоимости. Как и несколько суток подряд, американская валюта, наоборот, постоянно дешевеет, тем самым помогая укрепиться гривне.

Курс валют на черном рынке

Так, на утро 31 января доллар продают в среднем за 40,40 грн, что сразу на 7 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день. Покупают валюту США по 40,31 грн. Поменялась и стоимость евро. В продаже валюта стоит 43,65 грн, при покупке — 43,46 грн.

Какую стоимость валют выставляют в украинских банках, узнайте по инфографикам ниже:

Курс доллара в Украине 31 января

Курс евро в Украине 31 января

Ранее "Телеграф" рассказывал, приготовил ли доллар какие-то сюрпризы на весь февраль. Своим прогнозом поделился экономист Олег Пендзин.

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