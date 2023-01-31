От чего будет зависеть курс доллара в начале февраля: эксперт назвал факторы

Банкир назвал, что может обрушить гривну

В начале февраля курс доллара в Украине, вероятнее всего, будет стабильным и останется в пределах 40-41 гривны. Так считает директор департамента казначейства "Коминбанка" Герман Марченко.

В комментарии "Телеграфу" эксперт объяснил, что держать курс стабильным удается вследствие профессиональных действий НБУ и, даже в большей степени, системной финансовой помощи международных партнеров. Ведь именно благодаря ей уменьшается бюджетный дефицит.

В свою очередь, это помогает усилиям НБУ установить баланс между спросом и предложением на наличную валюту, сохранить на постоянном уровне учетную ставку и официальный курс валют.

"К сожалению, каждый день войны отягощен определенной неопределенностью и непредсказуемостью. Именно поэтому мы не можем учесть все обстоятельства, способные повлиять на валютный рынок. Но общественная вера в ВСУ, мощное сопротивление врагу, ментальная устойчивость украинцев, экономические решения правительства и НБУ являются весомыми составляющими для оптимистических ожиданий", — резюмировал Герман Марченко.

Напомним, экономический эксперт Олег Пендзин считает, что в феврале курс доллара вряд ли будет выше 40 гривен, а возможно, даже упадет и ниже этой отметки.