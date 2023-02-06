Дайте корвалола: как Загорий забрал торговую марку и при чем здесь судьи Порошенко-Филатова

Борьба за бренд длится более 15 лет

Верховный суд 18 января удовлетворил жалобу компании "Дарница" и упразднил хорошо известное обозначение другой фармацевтической компании "Фармак", которая под брендом "Корвалол" выпускала данное лекарственное средство более 60 лет.

Поскольку украинская судебная защита сейчас исчерпана, то "Фармак" планирует продолжить длящуюся более 15 лет борьбу за свои права на бренд в ЕСПЧ. Решение очевидно несет угрозу праву на интеллектуальную собственность в Украине.

Но давайте попробуем разобраться, насколько справедливым и объективным было решение Верховного суда в пользу "Дарницы" в этом судебном споре.

Сначала немного о предыстории конфликта двух фармгигантов. Корвалол – седативный препарат, разработанный и выпущенный сотрудниками Киевского химико-фармацевтического завода им. М. В. Ломоносова в 1960 году. Это – генерик препарата "Валокордин", который производился в Германии с 50-х годов прошлого века.

"Фармак" после приватизации этого предприятия стал правопреемником завода им. Ломоносова и продолжил выпускать все ранее производившиеся препараты, в том числе и корвалол. До 1991 года Фармак был единственным производителем корвалола на всем постсоветском пространстве, а после 1991 года — единственным производителем корвалола в Украине. При этом ТМ "Корвалол" защищена как в Украине, так и в 16 странах Европы и Средней Азии: Германия, Польша, Литва, Эстония, Латвия, Белоруссия, Молдова, Румыния, Болгария, Туркменистан, Армения, Грузия, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан.

И так было до 2016 года, когда данный препарат с использованием бренда "Корвалол" стала производить "Дарница".

Судебные споры между "Фармаком" и "Дарницей" начались еще в 2005 году. Тогда "Фармак" добивался отмены торговой марки "Корвалол-Дарница". Однако никакого спора по поводу лекарственного средства не было, данное лекарственное средство не защищено правами интеллектуальной собственности и может производиться под другим названием.

В 2017 году, после начала производства компанией "Дарница" лекарственного средства "Корвалол-Дарница", компания "Фармак" повторно обратилась в суд за защитой своих прав на бренд. Основанием для повторного обращения стало хорошо известное обозначение "Корвалол Corvalolum", которое признано за "Фармаком" Апелляционной палатой МЭРТ. На самом деле "Дарнице" никто не может запрещать выпускать его лекарственное средство. Просто оно должно быть под другим названием. Но "Дарница" хотела именно это название – такое знакомое всем бабушкам.

Теперь напомним, кто является владельцами компаний, потому что это существенно повлияет на дальнейшее течение истории и перипетии в судах.

"Фармак" с 1995 года управляется Филей Жебровской, которая входит в список 30 самых богатых украинцев по версии Forbes. Только два года назад она отошла от активного управления компанией, передав его племяннику.

"Дарница" — когда-то тоже была объединением советских заводов, которую с середины 90-х возглавляет Владимир Загорий, а затем и его сын — Глеб. В парламенте прошлого созыва Глеб Загорий был депутатом от БПП. Его и Александра Третьякова называли "кураторами" тогдашнего председателя ДБР Романа Трубы.

С 2018-го по середину 2022-го совет директоров "Дарницы" возглавлял бывший заместитель главы администрации президента Петра Порошенко Дмитрий Шимкив. После его увольнения Загорий-младший сам вернулся в оперативное управление.

Еще одним лоббистом интересов компании "Дарница" СМИ называют еще одного замглавы администрации президента Петра Порошенко Алексея Филатова. Так, "Наші гроші" в своем материале приводят, как адвокатская фирма Филатова представляла интересы "Дарницы" в АМКУ, в частности, при покупке акций ПАО "НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" (Киев) .

Именно Филатов в свое время занимался судебной реформой у Порошенко, в частности реформированием Верховного суда.

Вот один из последних указов президента Порошенко о назначении судей, фактически отобранных Филатовым.

А теперь внимательно просмотрите состав коллегии судей кассационного хозяйственного суда Верховного суда по делу "Фармак" — "Дарница". В нее входили судьи Булгакова И. В., Бенедисюк И. М., Белоус В. В., Колос И. Б., Малашенкова Т. М., Могил С. К., Селиваненко В. П.

Как видим, четверо из семи судей (Булгакова, Бенедисюк, Колос, Малашенкова), как и владелец ФФ "Дарница" Глеб Загорий, связаны с политической силой Петра Порошенко и были назначены и предложены Алексеем Филатовым.

Начнем с Игоря Бенедисюка, по состоянию на 2018 год – еще и председателя Высшего совета правосудия. Здесь вопросы к судье начинаются с ранних страниц биографии, потому что он окончил в июне 1991 г. московский Военный институт Министерства обороны СССР. И служил он в Российской Федерации, а не в Украине. Более того, в 1994 году он умудрялся несколько месяцев одновременно работать судьей в двух странах — в Южно-Сахалинске и Военном суде Киевского гарнизона.

По Бенедисюку остается актуальным вопрос: гражданином какой страны он был во время службы в Российской Федерации? Когда он получил украинское гражданство и лишился российского? Потому что порталу Prosud не удалось получить такую информацию путем запросов.

С 2000-х Бенедисюк работает в хозяйственных судах. В апреле 2015 года по квоте президента Петра Порошенко судью Игоря Бенедисюка назначают членом Высшего совета юстиции. С июня 2015 года и до сегодняшнего дня господин Бенедисюк возглавляет Высший совет юстиции, а впоследствии – и Высший совет правосудия (ВСП).

"В должности председателя ВСП И. Бенедисюк четко очертил свою позицию – никакой радикальной очистки судебной системы не будет. Особенно ярко эта позиция проявилась в делах судей, которые выносили неправомерные решения относительно участников Революции Достоинства. Он ничего не сделал для того, чтобы выявить истинные причины массового нарушения этими судьями присяги. Многочисленные обращения Автомайдана и семей Героев Небесной Сотни содействовать установлению организаторов влияния на судей были проигнорированы. Большинство "судей Майдана" избежали ответственности, большая часть дел против судей была закрыта в связи с истечением срока давности, в чем виноват сам ВСП", — отмечает Prosud.

В марте 2017 года дом Бенедисюка в Дарницком районе пикетировали активисты одной из общественных организаций.

Приехав в дом, глава ВСП "сначала пытался задавить активистов автомобилем, а затем начал стрелять из оружия". "На следующий день Игорь Бенедисюк связал нападение со своей профессиональной деятельностью, а именно – рассмотрением дел по увольнению судьи Инны Отрош, Виктора Татькова и отстранению судьи Артура Емельянова", — пишет издание.

Судья Ирина Булгакова в 2021 году попала в скандал из-за того, что она, возможно, продолжает заниматься адвокатской деятельностью .

Но интересен еще один факт. В том же 2021 году Булгакова выступила на вебинаре, организованном Ассоциацией юристов Украины совместно с Верховным судом и Ассоциацией развития судейского самоуправления Украины. Вебинар был посвящен судебной защите прав интеллектуальной собственности на знаки для товаров и услуг.

Помимо разговоров о создании Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности и введении специализации по рассмотрению IP-споров, Булгакова на вебинаре заявила, что "признание знака хорошо известным – один из способов защиты торговой марки".

Но самое одиозное решение Булгакова вместе с ее коллегой Селиваненко приняли летом прошлого года. В разгар войны они вернули гостиницу "Мир ", которая была собственностью "Приватбанка", бывшим владельцам, то есть Игорю Коломойскому.

Судья Татьяна Малашенкова вообще с 2001-го по 2005 год работала в ЗАО "Укрпроминвест" Петра Порошенко. На парламентских выборах в 2014 году выдвигалась в народные депутаты от "Блока Петра Порошенко". Малашенкова также являлась соучредителем компании "Столичный адвокатский альянс" вместе с Кириллом Багрием и Виктором Воропаевым, многолетними помощниками одиозной регионалки Татьяны Засухи.

"Малашенко участвовала в расправе над известной судьей-разоблачителем Ларисой Гольник, а также судьей Виталием Радченко, который разрешил обыск у одиозного Павла Вовка", — отмечает Prosud .

Кстати, в контексте решения именно судьи Малашенко и ее связей с Порошенко очень интересным становится, как она рассматривала бы иск Roshen к БКК, имеет ли право последняя выпускать "Киевский торт", да еще и с красной ленточкой?

Еще один участник коллегии по делу "Фармак" — "Дарница" — Сергей Могил, племянник нардепа и экс-главы ЦИК Сергея Кивалова, известен тем, что распределял дела на судей в обход автоматизированной системы распределения.

Журналисты нашли несколько судебных постановлений , когда Сергей Могил, будучи секретарем палаты Высшего хозяйственного суда, забирал дело у одного судьи-докладчика (председателя) и без компьютерной программы передавал другому.

Ввиду очевидных связей между частью судей и Порошенко с Филатовым, а также проблемы с их добродетелью, возникает вопрос насколько незаангажированными они были при решении судьбы хорошо известной торговой марки "Корвалол Corvalolum".

На сегодняшний день механизмы украинского право-, а скорее, кривосудия исчерпаны. Дальше борьба продолжится в международных судах. И, очевидно, продлится не один год. Вопрос в другом — что делать с украинскими судами, где даже после реформ морально-профессиональные качества судей остаются под огромным сомнением. Однако скандалы продолжаются вечно. Очевидно, что, пока украинские воины защищают наши земли, судейские территории также должны быть очищены от граждан Российской Федерации, желающих "что-то учудить", "волковского", "портновского" или "филатовского" "правосудия". Потому что, пока такое влияние есть, слово "правосудие" придется писать только в кавычках.